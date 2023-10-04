Сок или кислота: на Закарпатье девушка оказалась в реанимации после глотка напитка в кафе

Потерпевшая девушка четыре дня провела в реанимации после глотка бузинного напитка.

Выпила сок и оказалась в реанимации – на Закарпатье 22-летняя женщина получила ожоги языка, пищевода и желудка после глотка бузинного напитка. Ее муж тоже обжег губы и язык. Супруги лакомились соком местного производителя и именно на него возлагают вину. То, что напиток содержал вредную кислоту, сам производитель отрицает.

То, кто виноват в том, что женщина оказалась в больнице, говорится в ТСН.

На видео с камер наблюдения ресторана видно, как официантка несет заказ за столик – две бутылки напитка и стаканы. Девушка делает несколько глотков и в слезах выбегает.

"Начала пищать и выбежала сразу же в туалет промывать рот. Это была какая-то кислота", — рассказывает муж пострадавшей Виктор Шванда.

Его жена – 22-летняя Екатерина Пухниченко в реанимации с обожженным языком, пищеводом и желудком. Сам мужчина получил более легкие ожоги – успел отпить из стакана совсем немного.

В заведении, где все произошло, убеждают – напиток был в заводских бутылках. Их не открывали, подавали закрытыми.

"Открыла блок, он был полностью закрыт. Взяла оттуда две бутылочки и принесла людям. Любой сок, кроме литрового, подается людям в закрытом виде и отдельно подается стакан", – уверяет официантка.

То, что бутылки были закрыты, говорит и муж Катерины. Он уверен, что внутри была кислота. Обвиняет производителя. Но в компании все обвинения отвергают.

"Никакой ошибки с нашей стороны не может быть. Во время технологического изготовления этой продукции невозможно изготовить одну банку отдельно. Если бы это была серийная ошибка, она бы давно уже выплыла", — говорит директор компании по производству напитка Ярослав Фуглевич.

Мужчина утверждает, что продукцию реализуют не только в Украине, но и в Европе и Соединенных Штатах. Имеют сертификаты качества.

"Многие раз нашу продукцию обследовали за границей. И подтвердили наше высокое качество", – заверил он.

Потерпевшие супруги обратились в полицию, там открыли производство. Теперь ждут результатов экспертизы тех же бутылок, из которых пили муж с женой.

"Мы изъяли остатки этой жидкости, которую употребляла потерпевшая, она будет направлена экспертам для исследования – для того чтобы установить ее содержание", – рассказали в полиции.

Пострадавшая девушка четыре дня провела в реанимации, сейчас ее перевели в хирургическое отделение. Пока идет следствие, врачи от комментариев воздерживаются. Говорят только, что впереди пациентки длительное лечение. Чтобы привлечь виновных к ответственности, мужчина Екатерины готовит иск в суд.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Напомним, что в Киевской области женщина отправляла своим бывшим бойфрендам смертельные посылки и травила их. Один из ее бывших умер в муках, еще пятеро чуть не погибли от отравления таллием.

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