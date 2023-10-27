Сокращение бюджетников и отмена заочки: что известно о новом законопроекте о высшем образовании

В правительстве на этой неделе презентовали законопроект, способствующий развитию индивидуальных образовательных траекторий студентов и совершенствованию образовательного процесса. Там предлагается уже со следующего года не набирать студентов на заочную форму.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Инны Боднар.

Определиться со специальностью можно будет во время учебы

В законопроекте хотят абитуриенту дать время для размышлений, кем он хочет быть после окончания школы. А потому абитуриенту предлагают сначала выбрать отрасль, а уже потом определиться со специальностью.

В одном из старейших университетов необходимость такого подхода понимают, но как его реализовать пока - нет

Министерство образования и науки

"Это не трудно воплотить, но нужно изучать практику применения. Например, наш университет очень серьезно к этому относится и мы будем искать университеты-партнеры для того, чтобы обмениваться опытом и совместно что-то организовывать. Это сделать довольно трудно, потому что это новое", - говорит президент Киево-Могилянской академии Сергей Квит.

Университет можно закончить быстрее или позже

Учебная нагрузка студента измеряется в кредитах - это часы. Один кредит - это 30 часов. Сюда входят и лекции, и самостоятельные работы. Поэтому студент за год должен получить 60 кредитов.

Теперь появляется возможность учиться быстрее или дольше. Если студент работает и не успевает, он может брать 30 кредитов в год. И степень бакалавра получать не 4 года, а - шесть. Или, наоборот, имеет достаточно времени и вдохновения осваивать каждый год по 80 кредитов - и на бакалавра можно учиться всего три года.

В Украине произойдут изменения в высшем образовании

За основу, говорят в МОН, брали опыт стран северной Европы. Но в Украине возможность учиться быстрее или дольше предлагается только для контрактников.

Бюджетников станет меньше

"Один из следующих элементов - это изменения в системе бюджетного финансирования высшего образования. У нас бюджетников станет меньше, но государство будет доплачивать контрактникам через так называемые гранты", - говорит заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

Как именно государство будет доплачивать контрактникам, какой будет размер этих грантов, а кто же будет учиться на бюджете. Все будет прописано в следующем законопроекте, который обещают представить уже в следующем месяце.

Ликвидация заочной формы обучения

В этом году на бюджет на заочную форму поступило более 7,5 тысяч студентов. Сейчас предлагают от этого формата отходить и вместо заочной и вечерней формы, ввести дистанционную. Но, чтобы студент мог выбирать время и место для занятий.

"Речь идет только о том, чтобы с 2024 года начинать уже набор на дистанционно исключительно, или частично дневную", - говорит заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

Это предложение вызвало больше всего дискуссий. В одном из крупнейших университетов страны пока не понимают, как на практике полностью избавиться от "заочки".

"На некоторых специальностях - заочное в нашем университете крайне необходимо. Это - Институт публичного управления государственной службы, где учатся госслужащие и только на заочном", - говорит ректор КНУ им. Тараса Шевченко Владимир Бугров.

Ректор КНУ им. Тараса Шевченко Владимир Бугров.

В Минобразования планируют, что этот законопроект может заработать уже со следующего года. Там тоже всех успокаивают, что это расширит возможности высшего образования.

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Напомним, в Украине правительство поддержало законопроект, который приблизил украинское образование к европейским стандартам. Теперь у студентов будет больше свободы действий, они будут сами выбирать, сколько им учиться и какие предметы изучать.

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