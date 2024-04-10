Сокращение количества университетов и кто может поступить на бюджет: что планируют изменить в образовании

Народные депутаты до сих пор дискутируют по законопроекту, который меняет подходы к финансированию получения высшего образования. Законопроект, в котором появилось понятие грантовой системы для поступающих, презентовали в начале года и даже приняли в первом чтении. Но, по словам секретаря образовательного парламентского комитета Наталии Пипы, если до конца апреля документ утвердят в целом, выпускники этого года воспользоваться этим новшеством - не успеют.

Об этом идет речь в сюжете корреспондентки ТСН Инна Боднар.

Количество вузов хотят сократить

В Украине сейчас насчитывается почти 170 государственных университетов, а еще - с сотня частных и с полсотни коммунальных заведений. На такое количество вузов банально не хватает абитуриентов, констатируют в министерстве образования.

В 2008 году выпускников школ было 640 тысяч, в прошлом году - 360 тыс. А к 2033-му будет около 300 тысяч и это здесь посчитаны выпускники с пока оккупированных территорий.

Количество абитуриентов в Украине

Поэтому количество государственных университетов планируют уменьшить чуть ли не вдвое. И достичь это путем присоединения более слабых к более сильным.

Там, где население до трехсот пятидесяти тысяч - Полтаве, Тернополе, Ивано-Франковске, Чернигове, Луцке, Житомире, Сумах должно быть не более двух университетов.

В еще больших городах - сеть будет состоять из трех типов - учебные институты, исследовательские университеты и специализированные академии.

Когда количество заведений сократят, тем, кто останется обещают большие возможности. Но на местах не всегда за. Вот руководство Харьковского педагогического выступило против присоединения к местному университету Каразина.

"Для нас важно, чтобы педагогический университет был педагогический. Для нас важно, чтобы он был сосредоточен на своей отраслевой специфике и не размывал ресурсы на подготовку тех специалистов, которые могут готовить другие университеты", - сказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Какие изменения будут для студентов

Министерство образования предлагает отойти от классического разделения - на бюджет и контракт и внедрить такое понятие, как государственный грант.

Размер государственного гранта будет зависеть от баллов, полученных на УМТ. Чем выше балл - тем выше грант.

С этими деньгами, а сумма будет известна сразу по завершении тестирования, абитуриент будет решать - где ему выгоднее учиться. Может выбрать вуз, где гранта хватит полностью оплачивать обучение. Или же другой - где надо будет доплачивать.

То есть: часть стоимости обучения будет покрывать грант, остальное - семейный бюджет. Или можно будет воспользоваться льготным кредитом. Его, обещают, будут выдавать государственные банки под 3-5%, на 15 лет.

На классическом бюджете, когда за все платит государство, будут учиться на тех специальностях, которые точно нужны государству.

Студенту будет гарантироваться первое рабочее место. И он гарантированно должен туда пойти. Передумать - можно, но посреди обучения и после перевестись на контракт.

Студентам могут разрешить определиться со специальностью

Законопроект об индивидуальных образовательных траекториях - так в правительстве назвали документ, который по замыслу должен расширить возможности и для вузов, и для студентов. Парламент уже принял его в первом чтении.

Согласно ему - абитуриенту сначала предлагают выбрать отрасль, а уже на курсе втором-третьем определяться со специальностью. Например - поступать на социальные науки, а потом решать кем точно быть - политологом, социологом или психологом.

Контрактникам, можно регулировать сроки своего обучения. Осваивать программу быстрее или дольше и на бакалавра учиться не четыре года, как сейчас, а три или шесть.

Когда презентовали эти законодательные новации, то говорили и об отмене такой формы обучения как заочная. Хотели трансформировать ее в дистанционную. Но парламентарии эту норму убрали и заочный формат сохранили.

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Ранее ТСН сообщала, кого не хватает на рынке труда в Украине.

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