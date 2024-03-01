Сокращение выплат для ВПЛ и повышения пенсий: что изменится в Украине с 1 марта

Март 2024 года в Украине принесет ряд изменений, в том числе касаемо пенсий и выплат для внутренне перемещенных лиц. Значительно меньше ВПЛ будет получать помощь от государства, а пенсионеры получат небольшой рост пенсий.

Кроме того, скоро начнется вступительная кампания-2024, а всех украинцев ждет переход на летнее время. Сайт ТСН.ua собрал главные мартовские перемены.

Изменение правил выплат для ВПЛ

С 1 марта выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) будут получать уже не все. Помощь автоматически продолжат для наиболее уязвимых категорий, не имеющих возможности работать:

пенсионеров, у которых по состоянию на 1 января 2024 размер пенсии не превышает 9 444 грн;

людей с инвалидностью I или II группы, детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольных детей;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки — до 23 лет, а также родителей-воспитателей и названных родителей.

Другим категориям ВПЛ нужно подавать новое заявление на выплату пособия. Ее можно будет получить при условии, если размер дохода в таких семьях не превышает 9444 грн на одного человека.

При подаче документов на выплаты государственные органы будут проверять имущественное положение переселенцев. И в помощи будет отказано тем семьям, в которых в течение трех месяцев перед обращением хотя бы кто-то совершил определенные действия или отвечает следующим критериям:

приобрел автомобиль младше пятилетнего возраста;

единовременно оплатил работы или услуги на сумму более 100 тысяч гривен;

приобрел недвижимость, земельный участок, товары долгосрочного потребления, иностранную валюту или банковские металлы, ценные бумаги – на сумму свыше 100 тысяч гривен;

имеет на депозитном счете средства или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму более 100 тысяч гривен;

имеет в собственности пригодное к проживанию жилье площадью не менее 13,65 квадратных метров на одного члена семьи на территории, где не ведутся боевые действия и не временно оккупированной;

приобрел жилье за счет денежной компенсации из государственного или местного бюджета;

после переезда находится на полном государственном содержании или в местах лишения свободы.

Также помощь не назначат тем, кто на момент обращения находился за границей более 30 дней подряд или 60 дней совокупно в течение шести месяцев, кроме служебных командировок, оздоровления и лечения. А также – осужденным за коллаборационизм или объявленным в розыск.

Не будут получать после 1 марта помощь и вернувшиеся в свое жилье, которое находится на временно оккупированной территории.

Также еще шесть месяцев выплат при подаче заявления смогут получить:

семьи с детьми до 14 лет, которые не могут посещать воспитательные и учебные заведения или их обучение происходит в гибридном формате, поэтому родители не могут работать;

Семьи, в которых один из членов семьи ухаживает за лицом с инвалидностью I группы или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет или тяжело больным ребенком;

Дети, прибывшие без сопровождения родителей;

Беременные женщины с 30 недели беременности.

Индексация пенсий

С 1 марта 2024 года правительство проведет плановую индексацию пенсий для более чем 10 млн украинцев. Их пенсии повысятся в среднем на 8%. Индексацию проведут автоматически, никаких заявок подавать для этого не нужно.

Средний размер повышения – 322 гривны. Это означает, что средняя пенсия вырастет до 5717 грн.

Кого касается индексация пенсий от 1 марта:

9,5 млн "гражданских" пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях;

596 тыс. пенсионеров силовых ведомств;

97,8 тыс. "чернобыльцев"

161,4 тыс. потерпевших и лиц, имеющих право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего (проиндексированы будут именно эти выплаты)

Пенсии 20,8 тыс. научных работников, государственных служащих, работников органов местного самоуправления.

Повышение минимальных пенсий

При этом в Украине от 1 марта перечислят и минимальные пенсии. Учтут обновленный прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, выросший с 2093 до 2361 гривен. А значит, увеличатся минимальная пенсия по возрасту, доплаты за сверхурочный стаж неработающим пенсионерам, а также надбавки и повышение, минимальные пенсионные выплаты и максимальная пенсия.

Перерасчет пенсий также будет произведен автоматически, без обращений пенсионеров.

В Пенсионном фонде пояснили, что речь идет о таком повышении в зависимости от возраста и количества лет страхового стажа:

размер минимальной пенсии (независимо от возраста, стажа и закона, в соответствии с которым назначена пенсия) — увеличение с 2520 грн до 2725 грн;

пенсия неработающим пенсионерам от 65 до 70 лет со стажем от 30 лет для женщин и от 35 лет для мужчин — увеличение пенсий с 3120 грн до 3370 грн;

пенсионерам в возрасте от 70 до 80 лет со стажем более 30 лет для женщин и более 35 для мужчин — увеличение с 3000 до 3240 грн;

пенсионерам от 80 лет со стажем от 20 для женщин и от 25 лет для увеличения 3120 грн до 3370 грн;

пенсионерам до 70 лет со стажем от 30 для женщин и 35 лет для мужчин, а также для лиц с инвалидностью I группы — с 2760 грн до 2980 грн.

Регистрация на НМТ

С 14 марта начнется регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ). Она продлится до 11 апреля 2024 года. В этом году зарегистрироваться можно только в онлайн-режиме.

Для этого каждый будущий участник НМТ должен:

создать персональный электронный кабинет на сайте Украинского центра оценивания качества образования,

загрузить в него необходимые документы,

внести информацию о себе,

выбрать предмет по выбору, который он будет сдавать во время экзамена.

До 15 апреля можно будет внести изменения в информацию в электронном кабинете. К примеру, изменить место прохождения или предмет по выбору. Кроме основного периода регистрации предусмотрен также дополнительный период — с 10 мая по 15 мая.

Основная сессия НМТ состоится с 14 мая по 25 июня 2024 года. Дополнительная сессия – с 11 июля по 19 июля.

Изменения в мобилизации

Ориентировочно, 6 марта Верховная Рада должна начать рассматривать во втором чтении скандальный законопроект о мобилизации. Такую дату анонсировали народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк. Но из-за тысяч внесенных поправок его принятие может затянуться.

Переход на летнее время

В последнее воскресенье марта Украина перейдет на летнее время. 31 марта в три часа ночи часы нужно будет перевести на одну отметку вперед.

Новый поезд в Карпаты

"Укрзалізниця" запускает новый поезд № 203/204 Днепр – Ворохта с 1 марта. В компании объяснили такую необходимость началом весенних каникул в школах и детских садах. На этот и другие маршруты доступна возможность раннего бронирования групповых поездок.

Расписание поезда № 203/204 Днепр — Ворохта:

из Днепра поезд отправляется через день в 14:35, прибывает в Ворохту в 14:09;

Из Ворохты поезд курсирует через день (от 2 марта). Он отправляется в 16:26 и прибывает в Днепр в 12:35.

Коммунальные тарифы

Повышения цен на жилищно-коммунальные услуги с 1 марта в Украине не будет. Тарифы на отопление, распределение газа и горячую воду остаются без изменений для бытовых пользователей. На их повышение продолжает действовать мораторий.

Напомним, в Минэнерго активно рассматривают вопросы поднятия тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. Ожидается, что тарифы на электроэнергию поднимут в среднем до 3,5–4 грн.

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