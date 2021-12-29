Сокращенный день 31 декабря: имеет ли право детсад устанавливать собственный график работы

Садик должен работать по графику.

Возмущенная мама написала пост в соцсети, что в пятницу, 31 декабря, в детском саду просят забрать малышей раньше — до 12:00. Мол, день сокращен, а очередной группы не будет. Одни родители возмутились, другие отнеслись одобрительно к инициативе.

Что делать родителям, если они работают в обычном режиме, и имеет ли право заведение дошкольного образования устанавливать собственные правила — в сюжете Сніданку з 1+1.

Наша героиня Анна воспитывает 5-летнего сынишку. Ежегодно, если 31 декабря приходится на выходные дни, отводит ребенка в сад. По ее словам, хочет побыстрее справиться с новогодними заботами. Директор заведения дошкольного образования Сергей уверяет: приводить деток в день перед праздником – это обычная практика. В заведении относятся к этому с пониманием.

Юрист Роман Бондаренко отмечает: садик должен работать согласно четкому графику, утвержденному государством: "Учебные заведения, садики должны работать в привычном режиме. Единственное, что перед праздниками продолжительность рабочего дня сокращается на один час — все".

Если родителей просят не приводить детей в сад или забирать раньше, то эти требования неправомерны. "Самодеятельность непосредственно учебных заведений. Родители должны руководствоваться тем, что у них такие же права, как у воспитателей. Если воспитатель хочет пол дня не работать, тогда и родители тоже могут хотеть пол дня не работать. Впрочем, закон для всех одинаков", — объяснил специалист.

Могут ли детские сады устанавливать собственные правила

Родителям следует руководствоваться нормами закона, где предусмотрено сокращение рабочего дня на один час. Если вы видите, что в ЗДО установили свои правила, то обратитесь сначала к директору садика. Если там не реагируют, то следующий шаг – это департамент образования, которому подчиняется заведение.