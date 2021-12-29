Категория
Эксклюзив ТСН
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Сокращенный день 31 декабря: имеет ли право детсад устанавливать собственный график работы

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Сокращенный день 31 декабря: имеет ли право детсад устанавливать собственный график работы

УНИАН

Садик должен работать по графику.

Возмущенная мама написала пост в соцсети, что в пятницу, 31 декабря, в детском саду просят забрать малышей раньше — до 12:00. Мол, день сокращен, а очередной группы не будет. Одни родители возмутились, другие отнеслись одобрительно к инициативе.

Что делать родителям, если они работают в обычном режиме, и имеет ли право заведение дошкольного образования устанавливать собственные правила — в сюжете Сніданку з 1+1.

Наша героиня Анна воспитывает 5-летнего сынишку. Ежегодно, если 31 декабря приходится на выходные дни, отводит ребенка в сад. По ее словам, хочет побыстрее справиться с новогодними заботами. Директор заведения дошкольного образования Сергей уверяет: приводить деток в день перед праздником – это обычная практика. В заведении относятся к этому с пониманием.

Юрист Роман Бондаренко отмечает: садик должен работать согласно четкому графику, утвержденному государством: "Учебные заведения, садики должны работать в привычном режиме. Единственное, что перед праздниками продолжительность рабочего дня сокращается на один час — все".

Если родителей просят не приводить детей в сад или забирать раньше, то эти требования неправомерны. "Самодеятельность непосредственно учебных заведений. Родители должны руководствоваться тем, что у них такие же права, как у воспитателей. Если воспитатель хочет пол дня не работать, тогда и родители тоже могут хотеть пол дня не работать. Впрочем, закон для всех одинаков", — объяснил специалист.

Могут ли детские сады устанавливать собственные правила

Могут ли детские сады устанавливать собственные правила

Родителям следует руководствоваться нормами закона, где предусмотрено сокращение рабочего дня на один час. Если вы видите, что в ЗДО установили свои правила, то обратитесь сначала к директору садика. Если там не реагируют, то следующий шаг – это департамент образования, которому подчиняется заведение.

Следующая публикация