Сокровища Назарбаева: миллиардное состояние привлекает внимание на фоне жестокого разгона протестов в стране

Одно из требований демонстрантов – отстранить клан Назарбаевых от власти в стране.

Мировая пресса снова заговорила о сказочных богатствах семьи Нурсултана Назарбаева, который фактически остается руководителем Казахстана. С начала января в Казахстане продолжались бурные протесты, переросшие в вооруженные стычки. За несколько дней января, как утверждают казахские оппозиционеры, местными силовиками были убиты около двухсот протестующих.

О том, что же возмутило людей, вышедших на этот бурный протест – 11 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Восточная сказка 21-го века – именно такой пытаются показать столицу Казахстана иностранцам. До 2019-го ее называли Астаной и после формального ухода от власти президента Назарбаева столицу назвали его именем — Нур-Султан. В Казахстане ему установили десятки тысяч памятников и даже основали национальный праздник – день первого президента. Все казахские оппозиционные политики либо мертвы, либо в тюрьме, либо за границей. Они сами сравнивают режим в своей стране с белорусским. Хотя больше Казахстан напоминает типичную восточную деспотию. Три дочери Назарбаева, их мужья, дети и другие родственники – клан, которому принадлежит и власть, и контроль над национальными богатствами страны.

Триста миллионов долларов – о такой покупке младшей дочери Назарбаева пишет британская пресса. Алия Назарбаева вывела из Казахстана эти деньги, чтобы купить дом в Лондоне и частный самолет. Об этом стало известно из-за спора Назарбаевой с двумя бывшими финансовыми управляющими, на которых она подала в суд за мошенничество. Тогда и выяснилось: еще в 2006 году она вывезла средства, которые, цитируя судебные документы, "стало опасно держать на родине". Оппозиционный казахский политик и расследователь Эрмек Наримбай вынужден был уехать из страны и получил убежище в Украине. По его данным, свой первый миллиард долларов Нурсултан Назарбаев отметил еще в 99-ом. Сейчас его состояние выросло в сотни раз.

После почти 30 лет президентства Назарбаев официально уже не возглавляет страну. Но его преемник считается марионеткой всесильного правителя. На важные саммиты они ездят вдвоем, а Путин, например, встречается с глазу на глаз именно с Назарбаевым, а не с официальным руководителем Казахстана. Одним из главных требований нынешних протестов в стране стал лозунг "дед, уходи", адресованный Назарбаеву. Но начались эти протесты, как и все предыдущие, с требований социальной справедливости. В 2011 году власти расстреляли 16 митингующих в промышленном городе Женаозен, где нефтяники требовали нормальной платы за свою работу. Сейчас протесты снова начались в Женаозене. На этот раз из-за резкого повышения цен на автогаз. И снова – жестокие расправы с митингующими. Казахский режим поддерживает Москва. Для подавления протестов, по приглашению президента Токаева, в страну прибыли российские военные.

Протесты в Казахстане: что возмущает митингующих

Напомним, с начала января в Казахстане продолжались бурные протесты, переросшие в вооруженные стычки. Одним из их лозунгов стал "Дед, уходи", который адресован отцу Алии Нурсултану Назарбаеву. Экспрезидент ни разу с тех пор не являлся на люди. Впрочем, вроде бы поддерживает действия своего преемника президента Токаева, который для наведения порядка в стране пригласил в Казахстан войска ОДКБ — из России, Беларуси, Кыргызстана и Армении.

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