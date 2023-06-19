Сокровища, за которыми скрывается трагедия: на обнаженном дне Каховского водохранилища вылавливают черных археологов

Историки говорят о том, что похоронила вода во время затопления водохранилища.

На Днепропетровщине полицейские дежурят у обмелевших берегов Каховского водохранилища. Уже работает 18 патрулей и четыре наблюдательных пункта в Никопольском и Криворожском районах. К таким шагам прибегли из-за опасности прогулок по смелеющему дну, потому что люди могут попасть под обстрел, или же взорваться на неразорванных боеприпасах, говорится в ТСН.

Пустыню, в которую превратились берега водохранилища, дежурит полиция, у них появилась дополнительная задача. "Охрана побережья и недопуск людей, пытающихся совершать несанкционированные раскопки", — рассказывают копы.

Прогулки, раскопки и даже фотосессии с детьми — только начала спадать вода после теракта россиян на ГЭС, жители бросились исследовать дно. Искали сокровища с металлоискателями и кичились находками в соцсетях. Старая посуда, украшения, оружие и домашние принадлежности, которые почти семьдесят лет прятала вода, новые находки провоцировали все больше «черных археологов» пойти по дну и это, несмотря на опасность обстрелов, и боеприпасы в иле под ногами.

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На поверхность вышли целые села и казачьи сечи, пропавшие под толщей воды после строительства Каховской ГЭС. "Старое кладбище, на котором даже есть памятники двухсотлетней давности. Кладбище было затоплено при создании Каховского водохранилища”, — рассказывает председатель Грушевской территориальной громады Сергей Мариненко.

Давно затопленные дома и церкви свидетельствуют о трагических потерях во время советского строительства. “Люди говорят, что когда затапливали село, всем сказано было выйти из села. Но 19 человек не вышли. Вылезли сначала на чердаки, потом на крыши – они погибли, чтобы не покидать собственные дома”, – рассказывает историк Сергей Зарицкий.

Не только «черных археологов», но и отдыхающих и рыбаков теперь отлавливают полицейские. Рыбу из Каховского водохранилища употреблять крайне опасно. “Усиленная работа на блокпостах, чтобы исключить возможность перевозки этой рыбы и морепродуктов. И делается все, чтобы эта рыба не попала на прилавки наших рынков и магазинов», – добавляет первый заместитель председателя Днепропетровской ОВ Владимир Орлов.

Под запретом – прогулка и езда вдоль берегов, выход на воду, фотографирование берегов и съемка видео. Нарушителей копы передают следователям. Только в Никопольском районе задержанных уже около двух десятков.

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