Сокрушительный обстрел из С-300 и "Искандера" по Запорожью: повреждены и уничтожены агрофирмы в пригороде

Несколько десятков человек фактически остались без работы только на одном маслозаводе.

54-летнего мужчину госпитализировали с минно-взрывными травмами после вражеской атаки по Орехову. Россияне нанесли более семидесяти ударов по прифронтовым населенным пунктам, уничтожили жилье и инфраструктуру. А по Запорожью ударили ракетами "Искандер" и С-300. В селе Разумовка вблизи областного центра, разрушения получили два предприятия. Повреждены здания и автопарк, говорится в ТСН.

Две огромные воронки, разрушенные и избитые автомобили, разбитые здания — сразу два ракетных удара пришлись на территорию маслозавода села Разумовка. «Предприятие работало и вот теперь имеем такую ситуацию, ущерб – полностью уничтоженный автопарк. С-300 нашли обломки с номерами так что все понятно», — говорит представитель предприятия Анатолий Калашник.

Большинство работников проживают вблизи предприятия и этой ночью проснулись от громких взрывов. Водитель Артур говорит, в командировках видел полностью разрушенные россиянами предприятия, технику и дома. Теперь ракеты оккупантов прилетели и в его Разумовку. «Когда я сюда вошел, я ужаснулся. Когда это со мной случается такое, конечно, по-другому воспринимаешь», — убеждает мужчина.

Утром водители собрались здесь в растерянности. В это время они должны были загружать масло и отправляться в командировку, осматривая разрушения и думают, что будет дальше. Несколько десятков человек фактически остались без работы. «Пока ничего не говорят и пока не понятно, это мы так благодарим "русский мир", "асвободителям", дальше не буду говорить, вот сколько людей остается без работы", — говорит водитель Денис.

А за изуродованным забором маслозавода ущерб считают работники другой агрофирмы. Предприятие только готовилось к открытию – делали ремонт, планировали разводить живую птицу. «Повреждения серьезные, крыши, потолки, окна, двери – все серьезно, на восстановление очень много средств нужно. Страна-враг, мозгов нет, не дают себе жить и нам не дают покоя», — заключает работник агрофирмы Владимир Пазинич.

На обоих предприятиях ждут специалистов, которые произведут оценку поврежденного и установят сумму ущерба. А потом будут пытаться как-то восстановить движимое, чтобы люди снова имели работу.

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