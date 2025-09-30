ТСН в социальных сетях

Солдат, чтобы не идти на боевое задание, сбежал из части и вернулся к гражданской жизни: его наказали

На суде солдат вину признал, однако отметил, что не хочет возвращаться на военную службу.

Солдат самовольно покинул воинскую часть

В Запорожье к 5 годам лишения свободы приговорили мобилизованного, который самовольно покинул воинскую часть.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского райсуда г. Запорожья.

По данным суда, солдат по мобилизации 15 октября 2023 года самовольно покинул воинскую часть. 13 марта 2024 года он пришел в ГБР.

На суде мобилизованный вину признал. Он пояснил, что «в середине октября 2023 года самовольно оставил воинскую часть, направился в г. Киев, где жил в хостеле и работал на стройке. Морально не выдержал военной службы. Отметил, что, пообщавшись с замполитом, сделал для себя вывод, что лучше оставить воинскую часть, уклонившись от службы, чем не выполнить приказ командира».

Свидетель пояснил, что «подразделение должно было выполнять следующее боевое задание, что обусловило разговор с военнослужащими, которые должны были быть привлечены к его выполнению». После этого подсудимый скрылся с места дислокации.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч.5 ст.407 УК Украины. Его приговорили к 5 годам лишения свободы.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

