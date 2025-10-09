- Дата публикации
Солдат отказался выполнить приказ командира и не пошел на боевые позиции: его наказали
Военный во время досудебного следствия вину признал и заключил соглашение с прокурором.
В Запорожье к 2 годам служебного ограничения с отчислением в доход государства 20% из суммы денежного обеспечения приговорили военного по контракту, который отказался выполнить приказ командира.
Об этом говорится в приговоре Шевченковского райсуда г. Запорожья от 7 октября 2025 года.
По данным суда, военный-контрактник 20 февраля 2023 года «безосновательно отказался выполнять приказ командира, по выдвижению военнослужащих на определенные боевые рубежи на территории бывшего Ореховского района Запорожской области, хотя объективно мог и обязан был выполнить этот приказ».
Во время досудебного следствия солдат вину признал и заключил сделку со следствием.
Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 402 УК Украины. Его приговорили к 2 (двум) годам служебного ограничения для военнослужащих с отчислением в доход государства 20 (двадцать) процентов из суммы денежного обеспечения.
