Солдат сбежал с поля боя и категорически отказался от службы: его нашли через неделю и наказали

Мужчину осудили за дезертирство / © коллаж ТСН.ua/pixabay.com

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В Сумской области к 5 годам лишения свободы приговорили военного, который сбежал из части и категорически отказался от службы в армии. Его обвинили в дезертирстве.

Об этом говорится в приговоре Белопольского районного суда Сумской области.

По данным суда, военный 10 января 2025 года был назначен на должность наводчика 2 механизированного отделения 1 механизированного взвода 7 механизированной роты. Он участвовал в операциях УВ «Курск». 26 января 2025 года солдат сбежал с места временной дислокации и вернулся в г. Конотоп, где он жил до 1 февраля 2025 года.

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Когда его задержали, то мужчина заявил, что не желает возвращаться на военную службу и написал соответствующий рапторт.

«Таким образом, в течение времени с 12:00 26.01.2025 по 13:00 01.02.2025 подсудимый обязанности военной службы не выполнял, а занимался собственными делами, находясь подавляющее большинство времени по месту своего проживания в г. Конотоп», — говорится в материалах дела.

На суде солдат вину признал и раскаялся, однако отказался свидетельствовать.

Его обвинили в дезертирстве. Суд проанализировал материалы дела и признал военного виновным по ч. 4 ст. 408 УК Украины. Его приговорили к 5 годам лишения свободы.

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Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, мобилизованный сбежал из части и на полгода вернулся к гражданской жизни