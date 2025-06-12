Солдат трижды убегал из воинской части и возвращался к гражданской жизни: его строго наказали

В Украине осудили военного из-за СЗЧ / © ТСН.ua

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В Запорожье к 5 годам лишения свободы приговорили военнослужащего по контракту, который трижды убегал из воинской части и возвращался к гражданской жизни.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда г. Запорожья.

По данным суда, контрактник, военнослужащий 3 штурмового специализированного отделения 2 штурмового специализированного взвода штурмовой специализированной роты трижды убегал из воинской части в Запорожской области, а именно:

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От 10 ноября 2024 года до 22 ноября 2024 года.

От 21 декабря 2024 года до 16 января 2025 года.

От 25 января 2025 года до 5 февраля 2025 года.

На суде солдат вину признал и раскаялся. Он объяснил, что убегал домой и к своей знакомой. Он просил суд строго его не наказывать.

Суд также установил, что солдат был освобожден от отбывания наказания в виде лишения свободы, назначенного приговором Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области от 11.08.2021, для прохождения военной службы по контакту.

Суд признал мужчину виновным по ч.5 ст. 407 УК Украины и приговорил к 5 годам лишения свободы. Ему также добавили 3 месяца неотбытого наказания по другому приговору суда. Таким образом бывший военный приговорен к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, в Запорожье к 5 годам лишения свободы приговорили военного по мобилизации, который еще в 2022 году покинул военную службу

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