Солдаты из Северной Кореи в плену у ВСУ: как они вели себя и что пытались сделать — эксклюзив ТСН

Северокорейские солдаты впервые попали в плен ВСУ. В стабпункте рассказали, как они вели себя.

На этой неделе в Курской области в плен попали первые северокорейские солдаты. Военным врачам прежде всего пришлось следить, чтобы эти первые и сверхважные пленные не покончили с собой.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

"Сейчас мы находимся в подземелье на Сумщине. Именно здесь разместилась передовая хирургическая группа, которая оказала помощь первому пленному корецю. Вы наверняка уже видели этого северокорейского солдата - когда был в камере. Но с поля боя на Курщине его привезли сюда - в полевой госпиталь на Сумщине", - говорит Наталья Нагорная.

Травматолог Игорь Анатольевич Головешко говорит - лучше запомнил раненую ногу, чем самого пленного, и убеждает, не удивился такому пациенту.

Игорь Анатольевич Головешко

"Это когда-то должно было наступить, потому что в принципе, по информации они уже давно здесь, на этом направлении", - говорит он.

Первые фото пленного тоже были сделаны здесь - на груди жетон-смертник, и военный билет - без фотографии. Там указано - год рождения 1998, место рождения республика Тыва, гражданская специальность портной, холост. Ни на русском, ни на английском он, конечно же, не говорил.

На Курщине северные корейцы уже воюют с конца прошлого года. Но их крайне сложно взять в плен. Раненые, как правило, делают все, чтобы не сдаться живыми.

"Мы себя немножко защитили, связав ему руки, чтобы можно было смотреть, потому что он сопротивлялся здесь немножко, что-то там рассказывал нам", - говорит медик.

На фотографиях он с перемотанными руками - это такой способ сохранить ему жизнь.

"Были такие случаи, что они сами себе наносят вред для того, чтобы не попадать в плен", - говорит Максимец Григорий Васильевич, врач-хирург высшей категории.

Это нетипичная судьба северокорейского солдата на Курщине - они шли на штурмы большими группами, на видео с дронов - погибшие так и остаются в посадках.

Стабилизационный пункт

"Мы его надели, сразу сказали, был переводчик Google, мы сразу сказали, что ему никто не нанесет вреда, чтобы он был спокоен, мы его наденем. И потом передали его дальше", — говорят военные.

Второму пленнику северокорейцу помощь оказывали уже на другом стабпункте.

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Напомним, воины ВСУ рассказали, что на самом деле происходит у Временного Яра.

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