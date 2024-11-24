Солдаты Ким Чен Ына на Курщине маскируются под "бурят" — начальник Генштаба ВСУ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич подтвердил боевые столкновения украинских военных с северокорейскими солдатами в Курской области.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью журналисту Андрею Цаплиенко в эфире ТСН.Тиждень.

"Уже более 11 тысяч корейских солдат расположены на территории Курской области, и уже отмечались столкновения с нашими военнослужащими на поле боя. Украинской стороной будут представлены эти случаи", — сказал генерал Баргилевич.

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По его словам, солдаты Ким Чен Ына находятся в составе общевойсковых подразделений под видом представителей коренного населения Дальнего Востока, в том числе бурят.

"Они с соответствующими документами, легализованы, подготовлены Мулянским учебным центром, специалистами Рязанского воздушно-десантного училища для того, чтобы вести операции в европейской части", — уточнил начальник Генштаба ВСУ.

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