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Солдаты Ким Чен Ына на Курщине маскируются под "бурят" — начальник Генштаба ВСУ

Солдаты Ким Чен Ына на Курщине маскируются под "бурят" — начальник Генштаба ВСУ

Солдаты из Северной Кореи. / Фото: press-centr.com

Северокорейские солдаты прошли подготовку в учебных центрах на территории России.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич подтвердил боевые столкновения украинских военных с северокорейскими солдатами в Курской области.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью журналисту Андрею Цаплиенко в эфире ТСН.Тиждень.

"Уже более 11 тысяч корейских солдат расположены на территории Курской области, и уже отмечались столкновения с нашими военнослужащими на поле боя. Украинской стороной будут представлены эти случаи", — сказал генерал Баргилевич.

По его словам, солдаты Ким Чен Ына находятся в составе общевойсковых подразделений под видом представителей коренного населения Дальнего Востока, в том числе бурят.

"Они с соответствующими документами, легализованы, подготовлены Мулянским учебным центром, специалистами Рязанского воздушно-десантного училища для того, чтобы вести операции в европейской части", — уточнил начальник Генштаба ВСУ.

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщало, что Северная Корея рассматривает возможность отправки до 100 тысяч военных в поддержку России в войне против Украины.

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