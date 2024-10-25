Солдаты КНДР в Украине: на что рассчитывает Путин и чем опасны новые "головорезы"

Военный эксперт объяснил, какой должна быть реакция союзников и к чему готовиться Украине.

Северная Корея отправила в Россию своих военных помогать в войне с Украиной. Сам факт, что великому русскому медведю, образ которого нам рисовали десятилетиями, нужна помощь в виде мелкой, но злой собачки, удивляет и настораживает.

Кадры с корейскими военными, получающими военное снаряжение на Дальнем Востоке в России, облетели весь мир. О военных из Северной Кореи пишут, что они специалисты высшего сорта, настоящие головорезы и раньше якобы охраняли своего северокорейского хозяина.

ТСН.ua поинтересовался у военного эксперта в чем причина такой военной помощи Путину и можно ли считать появление северокорейских подразделений существенным усилением армии РФ.

Сотрудничество террористов растет

Речь идет о двух бригадах по шесть тысяч солдат – всего 12 тысяч северокорейских воинов.

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, увеличение любого военного потенциала для РФ, создает для нас проблемы.

"Одно дело, когда Северная Корея помогала Путину боеприпасами, ракетами KN-23 и инструкторами к ним. Все это способствовало увеличению потенциала армии РФ. И совсем другое, что теперь на войну в Украину отправляют северокорейских военных, это тревожный звоночек. Он сигнализирует о угрожающем росте сотрудничества двух государств-террористок", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель руководителя Генштаба (2006–2010 гг.).

Солдаты из Северной Кореи / Фото: Associated Press

Эксперт добавляет, что такое развитие отношений между РФ и ПК свидетельствует, что их сотрудничество крепнет и никто в мире им в этом не создает помех.

"Россияне хотели бы получить, подкрепление по типу ЧВК "Вагнер", но в случае с северокорейскими солдатами – речь идет о кадровых спецназовцах. Их задача быстро и эффективно захватывать объект и ждать подкрепления регулярных войск. То есть это тренированные и уже всему обученные штурмовики-десантники, которым нужно только определенное время на адаптацию к украинским условиям. И именно поэтому на их эффективность рассчитывают. Это кадровые военные, не гражданские россияне, которые идут в армию за деньги и которых еще нужно всему учить", – отмечает Игорь Романенко.

Незнание языка снизит эффективность подразделений

Эксперт подчеркивает, что северокорейские военные должны пройти период адаптации. К погодным условиям, быту и главное, должны провести отладку языковой проблемы в общении, что может сыграть важную роль.

"Есть информация, что из учебного центра в Курской области, уже сбежало18 новоприбывших северокорейских военных. Причина побега неизвестна, но далеко они не сбежали из-за незнания языка. Кстати, языковой барьер будет понижать их эффективность в российской армии и вообще управленческий потенциал применение этих подразделений. Хотя, думаю, будут задействованы переводчики на уровне командиров батальона и звена командиров рот, но в самих подразделениях будет использоваться корейский язык", – рассказывает Игорь Романенко.

Военные КНДР/Фото: www.kcna.kp

Бросят в бой на Курщине

По словам военного эксперта, до 1 ноября в учебных центрах должны укомплектовать первые 1,5 тысячи северокорейских военных. Эксперт добавляет, что, по его мнению, иностранцев будут с большой вероятностью отправлять именно на Курщину.

"Думаю, что это, прежде всего, выгодно российской пропаганде. Использование этих подразделений на Курщине, скорее всего, будет подано под соусом, что на РФ напали, а воины Северной Кореи, согласно межгосударственному договору, помогают освободить российскую землю. Такое "прикрытие" "выгодно обоим диктаторам, потому что так они якобы не нарушают международное право, хотя оба его уже давно осквернили", – отмечает генерал-лейтенант.

Поделятся пилотами с Путиным

По словам военного эксперта, кроме десантников-штурмовиков Северная Корея обещает России предоставить своих пилотов.

Прежде всего, речь идет о пилотах для штурмовиков Су-25, которых во время войны в Афганистане прозвали "грачами", а уже во вторую очередь пилотов для истребителей. И это тоже очень показательно в военных реалиях, ведь на вооружении в Северной Корее есть штурмовики Су-25 и МиГ-29.

"Во время Второй мировой войны США реального помогали Китаю – передавали самолеты и своих пилотов. А сейчас Украине не позволяют даже возможности набрать пилотов из других стран. К сожалению, американские партнеры делают все, чтобы история с подготовкой наших пилотов тормозилась. Сначала нам говорят: не дадим истребителей, потому что у вас мало пилотов, а когда просим увеличить их количество для обучения, нам предлагают становиться в очередь с другими странами, якобы у нас есть на это время", – отмечает Игорь Романенко.

Эксперт добавляет, что тоже самое происходит и с оказанием дальнобойного оружия.

"Сначала вопрос затянули так, что Россия успела отвести свои самолеты на расстояние более 300 километров, а тогда нам сказали, что смысла в ракетах уже нет, мол, атакуйте врага дронами. Но есть разница, что может уничтожить беспилотник и мощная ракета", – подчеркивает Игорь Романенко.

Путину пришлют северокорейских пилотов для Су-25 / Фото: Википедия

Запад заявил о "озабоченности"

Эксперт добавляет, что наши американские партнеры упрямо и до последнего делали вид, что не замечают прибывших в РФ северокорейских военных.

"Конечно, такая позиция удивляет, ведь Ллойд Остин, министр обороны США, лишь несколько дней назад "заметил" проблему, сняв наконец темные очки. В общем, тактика "темных очков" для США очень удобна – когда они хотят замечать проблему, они их снимают, а когда не хотят одевают – и не видят. К сожалению, о том, что северокорейские войска уже в России, мы услышали от партнеров только стандартную "большую обеспокоенность", больше ничего", – говорит Игорь Романенко.

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Курская мясорубка

По мнению военного эксперта, на этом вся поддержка по этому вопросу для Украины, к сожалению, закончится, вплоть до момента, пока северокорейские военные достигнут каких-либо достижений или потерпят поражение.

«12 тысяч солдат – это серьезный ресурс, который получит Путин и обеспечит всем необходимым. В Курщине сейчас продолжаются ожесточенные бои и ситуация там очень сложная. Россияне увеличили свою группировку до 55 тысяч военных, а вливание северокорейских подразделений в эту "мясорубку", безусловно, создаст для наших защитников дополнительные проблемы в районах ведения боевых действий", – отмечает генерал-лейтенант.

Курская операция/Фото иллюстративная

Чего ждать от союзников?

По словам Игоря Романенко, сейчас нам нужно продумывать, как это преодолевать.

"Было бы очень хорошо, если бы соответствующие возможности нам предоставили наши союзники. Но, как показывает опыт, они часто просто тормозят или не замечают проблемы. Ведь если ты заметил проблему, то надо реагировать, а реагировать партнеры как раз не хотят, потому что стремятся руководствоваться лишь алгоритмом сдерживания эскалации и возможной ядерной угрозы со стороны России", – рассказывает военный експерт.

Он отмечает парадокс: именно Россия и Китай помогают Северной Корее получить ядерное оружие. А наши нынешние партнеры сделали все, чтобы лишить Украины ядерного оружия.

"Собственно поэтому мы и ведем сейчас такую тяжелую войну. И это тоже два примера для мира, когда одна страна, из-за затруднений, отказывается от одного из мощнейших ядерных арсеналов, а другая, которая стала союзником России, почти его получила и пытается масштабировать", – добавляет Игорь Романенко.

Ядерное оружие как гарантия безопасности / Фото: Getty Images

Танцы перед дверью НАТО и ядерное оружие

Эксперт говорит, что военную поддержку следовало бы искать посредством вступления в НАТО. Но и здесь есть миллион преград. И вместо военной поддержки наши партнеры то открывают, то закрывают перед Украиной двери в НАТО. Вынуждая перед ними отплясывать в зависимости от того, насколько приоткрыта дверь в альянс.

"Думаю, что с нас уже достаточно танцев. И пора заниматься ядерным оружием, которое у нас было. Я был командиром полка, а потом командиром бригады и имел дело с ядерными боеголовками, поэтому знаю, какое это мощное оружие. Оно нам было нужно для гарантирования полной безопасности государства, но, к сожалению, его у нас коварно отобрали, не без помощи тогдашней власти. К сожалению, все это привело к тем последствиям, которые мы сейчас имеем", – отмечает военный эксперт.

Россия обладает ядерным оружием и Северная Корея близка к этому. Именно поэтому ведут себя дерзко – не боятся никаких санкций от Запада.

"Это позволяет Путину создавать свой альянс и получать помощь средствами, оружием, а теперь еще живой силой от Северной Кореи. К сожалению, наши партнеры с такой помощью Украине колеблются уже третий год", — заключает Игорь Романенко.

Ранее ТСН.ua сообщал, что Северная Корея перебросила в Россию 1,5 тыс. спецназовцев: подробности.

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