Соледар россияне ровняют с землей, но там остаются дети: некоторые не говорят от стресса, другие — играют в войну

Дети ничего не просят, ни денег, ни продуктов, но им что-то постоянно оставляют ребята у дороги.

Среди взрывов и развалин в Соледаре, на окраине Бахмута, живут гражданские. Люди выходят на свет, чтобы нарубить дров и забрать воду, которую привезли волонтеры, говорится в ТСН.

Сотни снарядов всего за час перепахивают окрестности Соледара, превращая все в руины. Горит поле, горят близлежащие села, горит Соледар… Россияне целятся прямо в жилые дома. Снаряды ложатся один за другим, поднимая серую пыль из пыли и осколков.

Оккупанты пытаются прорвать оборону, усиливая штурмы окрестности и увеличивая число обстрелов из тяжелой артиллерии. Кажется в этом аду не может быть жизни, но это не так, под звуки разрывов разрывы во дворе женщины рубят дрова и готовятся к еще более тяжелой ночи. “Света нет, сами рубим дрова, таскаем под обстрелами. Когда нет, тоже таскаем воды, нет и света”, — рассказывают местные женщины.

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С ними здесь и малыш Костик, которому всего три года, он не разговаривает из-за стресса, от постоянных обстрелов мальчик может только жестикулировать.

Эти люди уже выезжали отсюда в первые месяцы войны, но вернулись и теперь каждое утро просыпаются от ударов русской артиллерии. Маленькая елка в темноте, печенье и буржуйка в подвале – так живут последние жители Соледара. Оккупанты взялись за Соледар, как за Бахмут и разносят по кирпичу. В городе уже не осталось дома с окнами, все разбито. Так что местные каждый вечер погрузятся в темноту подвала, это единственный шанс дожить до утра.

А на Бахмутской трассе три мальчика и девочка что-то копают. "Блок-пост строим, обороняемся от россиян", — рассказывают дети.

Они говорят, что хотят быть похожими на армейцев. Дети ничего не просят, ни денег, ни продуктов, но им что-то постоянно оставляют ребята у дороги.

Когда Бахмут и Соледар погружаются в темноту и смерть, дети уходят, но утром вернуться на свой блокпост, потому что это их дом и земля украинская. Пока на Донбассе будут такие дети – здесь будет Украина.

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