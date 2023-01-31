Солист народного хора из Луцка ушел на фронт и теперь собирает миллионы просмотров своими коломыйками о враге

29-летний солист Волынского народного хора, победитель многих конкурсов и фестивалей Юрий Литвинюк стал нацгвардейцем. Коломыйки о россиянах в его исполнении набрали миллионы просмотров и, как говорят собратья, сейчас поддерживают на позициях боевой дух, говорится в ТСН.

В Луцком драматическом театре он пел в последний раз еще до войны. В его репертуаре были самые разные песни – от стрелкового пения до оперных арий.

Когда-то мужчина закончил военный лицей, но мечта петь на большой сцене определила его судьбу. 29-летний тенор при мирной жизни успел стать лауреатом многих фестивалей. "Пел стрелковые песни, а теперь служу в стрелковой роте", — говорит мужчина.

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В феврале Юрий пошел в военкомат, там его записали в резерв, а уже с сентября – он на военной службе. Теперь в его репертуаре не оперные арии. Видео, где мужчина вместе с пограничниками исполняет коломыйки о "мос**лов" – они именно так и называются - набрало более трех миллионов просмотров в соцсетях. Такой популярности Юрий не ожидал. Сам он застенчив, до этого имел только двух преданных поклонниц – жену и маленькую дочь Улянку.

На служб, — говорит Юрий, времени для пения нет, но иногда песня как будто сама рвется наружу и побратимы часто просят спеть. "Обычно коломыйки, которые я записывал, многие украинские песни просят некоторые "Чорні брови, карі очі" попросит, то чего я должен ему отказать", — говорит Юрий.

“Для победы нужно не только оружие, но и дух. А дух берется из нашей культуры, из наших традиций”, — говорят побратимы.

Сейчас Юрий мечтает об одном – спеть в честь нашей победы. "Когда наступит победа, мы сделаем огромный концерт и я хотел бы, чтобы ты пел там", — рассказывает солист.

Юрий уже знает, какие песни будет петь, а пока, говорит, делает все для того, чтобы концерт победы состоялся как можно быстрее.

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