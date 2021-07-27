Солнцезащитные очки: действительно ли защищают от ультрафиолета и какие сейчас — самые модные

Солнцезащитные очки: действительно ли защищают от ультрафиолета и какие сейчас — самые модные

Специалисты советуют покупать очки в проверенных магазинах.

В массивной круглой или миниатюрной прямоугольной оправе. С черными или, может, красными линзами? Солнцезащитные очки — неотъемлемый атрибут большинства людей в летнюю жару. Выбираем их, как правило, если идут. Но действительно ли защищают от ультрафиолета?

О том, как это проверить и какие очки сейчас — самые модные - 27 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Melovin — фанат солнцезащитных очков. Они — часть образа певца.

"У меня есть очки дизайнера Леди Гаги. Стоят более 40 тысяч гривен", — рассказывает он.

Некоторые очки Melovin украшает собственноручно. Есть у певца и совершенно блестящие.

Администратор одного из столичных шоурумов Ольга показывает самые модные ныне очки.

"Актуальны очки в пластиковой оправе прямоугольной формы. Для более смелых можно выбрать яркий неоновый цвет", — рассказывает она.

От тех, что с красными линзами, глаза быстро устанут. Не на каждый день и с желтыми сердцами — пропускают много солнечного света и слишком узкие.

Поэтому защиты дают минимум — объясняет уже офтальмолог Елена Иващик. Мол, ультрафиолет, проникая в глаза, в конце концов, может спровоцировать даже ослабление или потерю зрения.

Чтобы очки надежно защищали, линзы должны быть не только достаточно широкими, но и с качественным фильтром. Проверить можно на специальном оборудовании.

Новости Украины: аксессуар или необходимость - как выбрать солнцезащитные очки

А врач Елена Иващик учит еще и читать отметки на дужках очков.

Сама же офтальмолог носит очки с поляризованными линзами. Они, убеждена, для глаз - самые приятные. Такой вариант всего за двести гривен — могут подобрать на стихийном рынке. Продавщица даже учит, как тестировать линзы с помощью специальных картинок.

Но специалисты советуют покупать очки в проверенных магазинах. Потому что некачественные линзы быстро покрываются царапинами и от излучения уже не защищают. А комфортными для наших глаз все же считают линзы коричневого, зеленого и серого цветов.

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