Соло на автомате Калашникова: как боец ВСУ воспроизводит музыку на разных образцах оружия

Боец Вооруженных сил Украины Александр Селезнев пишет музыку и воспроизводит ее на всех образцах оружия, которые только попадают в его руки. Речь идет как об отечественном, так и зарубежном вооружении.

Как держать ритм на калибре 5,45 — в сюжете ТСН.

Наперсток, кольцо и автомат Калашникова – вот все инструменты. Главное – держать ритм и импровизировать, убеждает автор Александр Селезнев. "Музыка рождается не из инструмента. Она рождается в голове музыканта, в голове художника. А также то, на чем ты ее создаешь, — это твое личное желание, твоя фантазия", — говорит украинский военный.

Играть на автомате Александр начал с тоски. Он стоял часами на чатах, а руки музыканта по привычке выстукивали мелодию. "Я не играл где-то больше месяца, может даже полтора на ударных. А до того я всю жизнь только и жил музыкой. У меня уже такая тоска была за музыкой. У меня был этот автомат и я начал по нему стучать, решил спеть для себя" Ой, в лугу красная калина», – вспоминает.

Именно с этой композиции все началось. Александр записал ролик, а тысячи просмотров показали, что людям такая музыка "зашла". После того в Александр записал еще с десяток композиций с использованием разных частей автомата, гранатометов и даже стреляных труб от джевелинов. Вооружение, по которому можно постучаться, ему доставляет Игорь Белов. Официально этот мужчина разработчик систем огневой подготовки. У него в центре очень много оружия, правда, деактивированного.

"Это деактивированное оружие. Оно уже не стреляет, но оружием должны пользоваться по определенным правилам. Зная, что Саша творческий человек, спросил, чем могу помочь. После чего мы пошли в наш цех, он пересмотрел все, что может делать какие-то звуки", – рассказал Игорь Белов.

Александр – профессиональный музыкант, работает с известными исполнителями Украины. О сольном концерте на оружии еще не задумывается. Но говорит, что возможно сделает несколько акустических номеров позже. Самый известный ритм готов выстучать на двери бункера, где-то глубоко под землей в России.

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