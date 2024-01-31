Соня Морозюк ушла от мужа с Волыни к Гринкевичу: подробности о первом браке и элитные подарки художницы

Художница Соня Морозюк уже была замужем и ушла от мужа к скандальному Роману Гринкевичу. Этого девушка никогда не вспоминает.

Об этом стало известно ТСН из собственных источников.

Мужа Сони Морозюк звали Роман Залипа. На свадебном фото он был в кроссовках от того же бренда, что и впоследствии в суде Роман Гринкевич - французского модного дома Louis Vuitton.

Бывший муж Сони с Волыни и занимается строительством. Брак заключили в декабре 2022 года, а развелись - в сентябре 2023, когда художница уже встречалась с Гринкевичем.

Соня Морозюк и Роман Гринкевич

Именно от бывшего мужа у девушки остался Porsche. Хотя в ссоцсетях Морозюк писала, что это машина 2015 года за 33 тысячи долларов – и приобретена за собственные средства.

Соня Морозюк

Четыре года назад в одном из фейсбук-сообществ продажи искусства Соня продавала свои работы за 7 с половиной тысяч гривен и за 500 долларов.

Ранее девушка сообщала, что ее - теперь уже бывший жених Гринкевич, которого подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах в условиях военного положения, а также участия в преступной организации, сделал только два ценных подарка. А именно - кольцо GRAFF и колье Cartier. Она обещала их продать, а деньги передать на ВСУ.

Соня Морозюк

По информации источников ТСН, Роман для Сони заказал еще и Mercedes за 200 тысяч евро, который должны были доставить в салон в этом году. А за время отношений подарил и три элитные часы - Cartier, Bulgari и Rolex.

В своем видеоблоге Морозюк заявляла, что ее свадьбу будут гулять всей страной, а избранник может быть и общественным деятелем, и политиком, лишь бы была "стабильная добрая копейка".

"Его деньги - это наши деньги", - заявляла Морозюк.

Авто, которое заказал Гринкевич для Морозюк

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Скандал с Гринкевичами: что известно

В Украине разразился громкий скандал по поводу тендеров для ВСУ, в котором фигурирует семья львовского предпринимателя Гринкевича.

По данным СМИ, Гринкевичи "наварили" более миллиарда гривен на производстве одежды для военных, хотя у самих не было ни одной швейной машинки, покупали все у Турции. Гринкевич-старший, чтобы избежать следствия, пытался дать чиновнику ГБР 500 тысяч долларов, из-за чего его и задержали.

Тогда СМИ заинтересовались роскошной жизнью семьи Гринкевичей. В частности, сын Игоря Гринкевича — Роман во время войны отдыхал с невестой Соней Морозюк за границей, дарил ей элитные подарки и даже дорогую недвижимость.

После громкой огласки Роман Гринкевич был задержан в Одессе, откуда он планировал бежать за границу. Его также обвинили в коррупционных схемах ВСУ.

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