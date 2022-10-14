"Сопротивление возможной мобилизации почти невозможно" — белорусы о настроениях внутри страны

После ряда заявлений самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко о военной угрозе большинство обычных белорусов находятся в ожидании, когда появится новый момент для свержения его режима.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщила белорусская активистка Инна Зайцева, которую называют символом белорусской оппозиции. Напомним, на протесты в 2020 году в Беларуси она выходила в белом платье с красной лентой. После преследования митингующих Инна уехала из этой страны в Украину.

Сейчас она рассказала нам о настроениях внутри Беларуси.

"Сейчас примерно 20% населения поддерживают режим Лукашенко, остальные 80% желают, чтобы он сгорел в огне, – говорит Зайцева. – Так вот, среди тех 20% только 3% поддерживают идею о введении белорусских войск в Украину. Большинство населения ждет момента, когда придет удобное время для свержения диктатуры Лукашенко, и ждем этого организованно.Наш президент Тихановская организовала проект "План "Победа". Все, кто готов действовать – регистрируются на этой платформе для дальнейшей кооперации. Когда? Тогда когда появится шанс. Сейчас у белорусов нет ни оружия, ни возможности собираться больше трех человек".

Возможна мобилизация в Беларуси

Официально в Беларуси о мобилизации пока не говорят ни слова. В то же время, эта тема среди гражданских живо обсуждается. В Беларуси есть большой страх, связанный с возможным объявлением мобилизации. Но, вместе с тем, любой протест в Беларуси невозможен, вряд ли люди смогут сопротивляться мобилизации, если ее объявят. Поэтому основной месседж, который есть в белорусском обществе – не только сдаваться в плен в случае призыва, но и переходить на сторону ВСУ», – говорит Зайцева.

Партизанам прострелили ноги

На вопрос о том, действительно ли в Беларуси есть партизаны, препятствующие россиянам воевать против Украины, активистка отвечает так: "О партизанском движении становится известно уже постфактум. Любая организованная деятельность невозможна, все такие действия – частная инициатива. Это подвиг, не меньший, чем подрывная деятельность на оккупированных территориях Украины. Многие украинцы не знают, что у нас задерживали учительницу просто за то, что она пришла в школу с желто-голубой лентой в прическе, партизанам, в свою очередь, прострелили ноги и пытали".

Многие – не определились

Еще один из опрошенных нами белорусов, публичный человек в своем городе, рассказал нам, что большинство населения, конечно, поддерживают Украину. "Вместе с тем многие еще не определились со своей позицией. Белорусское телевидение, надо признать, тоже имеет влияние, поэтому многие люди из-за такой промывки мозгов выбрали позицию остаться в стороне, не комментируя событий. Их не очень много, но они просто опасаются высказываться. Таковы наши реалии", — сказал наш собеседник.

Читайте также: