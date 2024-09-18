Соратник Макрона оказался родом из Украины: он посетил семейный замок и храм-усыпальницу (фото, видео)

Бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь и его мать побывали в Одесской области. Политик впервые посетил место, где жили его предки и где более двухсот лет назад был заложен фундамент семейной усадьбы. О своих украинских корнях соратник Макрона рассказал сразу после назначения на должность руководителя правительства. А его мать Мари де Курис даже сохранила фамилию своих предков.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

Габриэль Атталь и его мать Мари посетили храм, где находилась усыпальница пяти поколений Курисов. Но большевики ее варварски уничтожили. Женщина здесь зажгли поминальную свечу, а сын признается – в семье сохранили православные традиции предков. Французам подарили местную икону.

Мари де Курис в храме, где были похоронены ее родственники

Габриэль Атталь рассказывает, что его детская мечта, посетить место о котором ему так много рассказывал дед, наконец-то сбылась. Габриэль подходит к семейному замку. Дворец сейчас выглядит не так, как на исторических фото – жилье много раз разворовывали, разрушали, здание уничтожал пожар. Однако замок уберегли от полного уничтожения – на аукционе его выкупил предприниматель, создали благотворительный фонд и начали восстановление, отсюда уже вывезли более полусотни мусорных грузовиков. Но война притормозила работы.

Замок семьи Габриэля Атталя

"Два дня назад ракета неподалеку взорвалась так, что забор задвигался, поэтому трудно прогнозировать окончание + Сейчас у нас главная проблема это реконструкция мавританской арки. Мы нашли во Львове специалистов, но из-за войны не смогли начать работы", — говорит предприниматель Валерий Кондратюк.

Краевед, один из авторов книги о роде Курисов, говорит – это место уникальное. Здесь планируют открыть музей.

"Здесь было много необычных людей, которые прославили и наш край. Например, как Иван Ираклиевич Курис, который здесь жил и он был коллекционер, он собрал очень много книг и изданий у него было более 20 тысяч томов в библиотеке. Собрал очень много картин известных мастеров мирового класса, и он построил много садов", — рассказывает краевед Виктор Михайльченко.

Замок Курисов в Одесской области

Габриэль Атталь благодарит одесситов, уберегших усадьбу его предков. После экскурсии делится впечатлениями.

"Это очень волнующий момент побывать на месте, о котором рассказывал мне мой дед. Когда у вас началась война, я почувствовал и пропустил это через себя, потому что речь идет о земле, на которой жил мой род. Могу сказать — сегодня все французы украинцы и мы остаемся бок о бок с Украиной и будем помогать в борьбе против агрессии", — говорит экс-чиновник.

Габриэль Атталь

В память о визите французскому политику дарят марку с его изображением, оригинальные фотографии его рода, а затем передают артефакт – французскую саблю, найденную неподалеку от замка Курисов.

И в фонде имени Ивана Куриса и в военной администрации говорят – для французской семьи это эмоциональный визит, однако и для Украины это важное событие. После посещения семейного дома французский политик пообещал, что приедет еще.

У соратника Макрона украинские корни! Экс-премьер Франции Габриэль Атталь посетил Одесскую область

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