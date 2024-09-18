Соратник Макрона оказался родом из Украины: он посетил семейный замок и храм-усыпальницу (фото, видео)

Габриэль Атталь и его мать Мари посетили храм, где находилась усыпальница пяти поколений Курисов.
Бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь и его мать побывали в Одесской области. Политик впервые посетил место, где жили его предки и где более двухсот лет назад был заложен фундамент семейной усадьбы. О своих украинских корнях соратник Макрона рассказал сразу после назначения на должность руководителя правительства. А его мать Мари де Курис даже сохранила фамилию своих предков.
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Сергея Осадчука.
Габриэль Атталь и его мать Мари посетили храм, где находилась усыпальница пяти поколений Курисов. Но большевики ее варварски уничтожили. Женщина здесь зажгли поминальную свечу, а сын признается – в семье сохранили православные традиции предков. Французам подарили местную икону.
Габриэль Атталь рассказывает, что его детская мечта, посетить место о котором ему так много рассказывал дед, наконец-то сбылась. Габриэль подходит к семейному замку. Дворец сейчас выглядит не так, как на исторических фото – жилье много раз разворовывали, разрушали, здание уничтожал пожар. Однако замок уберегли от полного уничтожения – на аукционе его выкупил предприниматель, создали благотворительный фонд и начали восстановление, отсюда уже вывезли более полусотни мусорных грузовиков. Но война притормозила работы.
"Два дня назад ракета неподалеку взорвалась так, что забор задвигался, поэтому трудно прогнозировать окончание + Сейчас у нас главная проблема это реконструкция мавританской арки. Мы нашли во Львове специалистов, но из-за войны не смогли начать работы", — говорит предприниматель Валерий Кондратюк.
Краевед, один из авторов книги о роде Курисов, говорит – это место уникальное. Здесь планируют открыть музей.
"Здесь было много необычных людей, которые прославили и наш край. Например, как Иван Ираклиевич Курис, который здесь жил и он был коллекционер, он собрал очень много книг и изданий у него было более 20 тысяч томов в библиотеке. Собрал очень много картин известных мастеров мирового класса, и он построил много садов", — рассказывает краевед Виктор Михайльченко.
Габриэль Атталь благодарит одесситов, уберегших усадьбу его предков. После экскурсии делится впечатлениями.
"Это очень волнующий момент побывать на месте, о котором рассказывал мне мой дед. Когда у вас началась война, я почувствовал и пропустил это через себя, потому что речь идет о земле, на которой жил мой род. Могу сказать — сегодня все французы украинцы и мы остаемся бок о бок с Украиной и будем помогать в борьбе против агрессии", — говорит экс-чиновник.
В память о визите французскому политику дарят марку с его изображением, оригинальные фотографии его рода, а затем передают артефакт – французскую саблю, найденную неподалеку от замка Курисов.
И в фонде имени Ивана Куриса и в военной администрации говорят – для французской семьи это эмоциональный визит, однако и для Украины это важное событие. После посещения семейного дома французский политик пообещал, что приедет еще.
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