Соревнования стронгменов: за толкание 8-тонного грузовика победителю вручили 12 тысяч гривен

Соревнования стронгменов: за толкание 8-тонного грузовика победителю вручили 12 тысяч гривен

В соревнованиях приняли участие 22 богатыря, а призы получила половина из них.

Под стенами КГГА на Крещатике в столице соревновались стронгмэны — кто сильнее и выносливее. Задача — сдвинуть с места грузовик и протянуть 20 метров. И все это — на скорость.

Об этом 14 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Преодолеть 8-тонную машину получалось не у всех, иногда спортсмены заканчивали упражнение с нулевым результатом.

Всего в соревнованиях приняли участие 22 богатыря со всей Украины. Призы получили 12. За первое место — 12 тысяч гривен, а за последнее призовое — полторы тысячи.

Новости Украины: возле КГГА состоялось соревнование стронгменов

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