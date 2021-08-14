Соревнования стронгменов: за толкание 8-тонного грузовика победителю вручили 12 тысяч гривен

В соревнованиях приняли участие 22 богатыря, а призы получила половина из них.
Под стенами КГГА на Крещатике в столице соревновались стронгмэны — кто сильнее и выносливее. Задача — сдвинуть с места грузовик и протянуть 20 метров. И все это — на скорость.
Об этом 14 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.
Преодолеть 8-тонную машину получалось не у всех, иногда спортсмены заканчивали упражнение с нулевым результатом.
Всего в соревнованиях приняли участие 22 богатыря со всей Украины. Призы получили 12. За первое место — 12 тысяч гривен, а за последнее призовое — полторы тысячи.