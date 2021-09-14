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Сортировка украинцев по вакцинации: какими будут новые правила во время карантина и что ограничат непривитым

Сортировка украинцев по вакцинации: какими будут новые правила во время карантина и что ограничат непривитым

Associated Press

Правила "желтых", "красных" и "оранжевых" зон будут действовать и с принятием новых изменений, но не для для владельцев COVID-сертификатов.

Карантин в Украине в "желтой" и "красной" зонах изменено. Соответствующие обновления правительство только внесло в постановление №1236, которая и регулирует карантинные ограничения. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, изменения в "карантинном" постановлении не усиливают ограничения, а в определенной степени их ослабляют.

Итак, что нового ввели и какие теперь в Украине будут действовать правила карантина, разбирался ТСН.ua.

Какие нововведения приняло правительство

Так, принятые изменения предусматривают, что внутренний COVID-сертификат будет "желтым" и "зеленым". Первый будет доступным для граждан, прошедших полный курс вакцинации, а второй будет выдаваться после: первой дозы вакцины, негативного ПЦР-теста на COVID-19 (действует 72 часа), подтверждение переноса COVID-19 (если после выздоровления прошло до 6 месяцев). Он будет иметь более короткий срок действия.

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Соответствующими документами украинцы будут пользоваться, когда в стране усилят карантин. Для вакцинированных граждан они станут "пропуском" для посещения спортзалов, бассейнов, кинотеатров, театров, музеев, концертов и тому подобное.

© Министерство здравоохранения Украины
Министерство здравоохранения Украины
© Министерство здравоохранения Украины
Министерство здравоохранения Украины

Новые COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки только в цифровом формате, печатать на бумаге соответствующего цвета не требуется.

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Работа школ, университетов, колледжей и т.д.

Также, по новым правилам, в случае введения "желтой" зоны учебные заведения могут работать при наличии не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.

А вот уже в "красной" зоне учебные заведения будут работать только, если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат. В то же время, несмотря на то, что вакцинация в Украине является добровольной, премьер Денис Шмыгаль предупредил о возможной обязательной вакцинации коллективов учебных заведений.

"... Но можем ввести обязанность быть вакцинированными для коллективов учебных заведений. И родители этого требуют. Есть много примеров, когда родительские комитеты и коллективы сами берут инициативу в свои руки и спрашивают у директоров школ, какой процент вакцинированы", — высказался он на пресс-конференции 14 сентября.

В то же время у школьников справок о результатах ПЦР-теста требовать не будут. Неизменной остается проверка температуры перед началом уроков. Только если она превышена, нужно будет сделать или ПЦР-тест или быстрый тест.

© Министерство здравоохранения Украины
Министерство здравоохранения Украины

Условия для работы ресторанов, кинотеатров, спортзалов и проведения массовых мероприятий, религиозных служб

В "желтой" зоне ограничения на работу заведений не будут накладываться, если все посетители смогут показать вышеупомянутый "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат. Аналогичное требование распространяется и на организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов. Их с сертификатами должно быть не менее 80%.

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В то же время окончательное решение о том, предоставлять ли услуги только вакцинированным, или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем.

В "красной" зоне торговые центры, кафе, рестораны, кинотеатры, рынки, спортзалы смогут работать и принимать посетителей, если все (и клиенты, и работники, и организаторы) будут иметь "зеленый" COVID-сертификат.

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Что будет с общественным транспортом

Несмотря на то, что в Киеве в тестовом режиме начали оформлять спецпропуска для проезда в общественном транспорте во время возможного локдауна, 14 сентября премьер Денис Шмыгаль заверил в том, что метро, маршрутки, троллейбусы и трамваи будут ездить без дополнительных карт. Требованием будет только:

  • для пассажиров — обязательная маска и социальная дистанция;
  • для водителей и работников транспорта — обязательная вакцинация (в "желтой" зоне — минимум одна доза вакцины, в "красной" зоне — две дозы)

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Идею внедрения COVID сертификатов для проезда в транспорте премьер считает нецелесообразной.

"Конечно, в общественном транспорте требовать сертификаты — это нецелесообразно. Как в метро можно требовать у пассажиров, которым идет большой поток в час пик. Поэтому масочный режим и вакцинация работников общественного транспорта. Это те требования, которые будут обязательными", — пояснил украинский премьер.

А какие правила для пересечения границы

Пока же украинцы могут беспрепятственно возвращаться на родину в случае наличия хотя бы одной прививки от COVID-19, в противном случае они должны идти на самоизоляцию. Иностранцы должны иметь две прививки.

Соответственно, по новым правилам, при въезде в Украину не проходить карантин сможет лицо при наличии "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19. Это же касается и лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий.

Усиление контроля за соблюдением карантина

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин анонсировал появление в украинских регионах специальных видеокамер, которые будут "ловить" нарушителей масочного режима. Их установят в местах массового скопления людей, например, в торговых центрах. Также увеличатся рейды Нацполиции для активного контроля за соблюдением масочного режима.

Когда же ждать усиления карантина

Несмотря на внесения изменений в "карантинное" постановление, ограничения в Украине пока не усилено. Этот вопрос рассматривает Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, которая и примет решение о "желтой" или "красной" зоне. Но, скорее всего, речь идет именно о "желтом" уровне эпидопастности, ведь именно это ранее анонсировал глава Минздрава Виктор Ляшко.

Заседание же планируется на этой неделе. Поэтому, в случае принятия решения об усилении карантина, оно вступит в силу только через неделю. Таким образом, "желтая" зона с обновленным правилам может начать действовать не раньше конца сентября-начала октября.

Заметим, что по состоянию на 14 сентября вся Украина находится в "зеленой" карантинной зоне, где требованием является лишь соблюдение масочного режима и социальной дистанции. В случае введения любой другой зоны, все "старые" ограничения, которые действовали во время прошлых локдаунов будут действовать. Впрочем, благодаря нововведениям вакцинированные украинцы будут иметь привилегии и вместе с учреждениями, где также будут прививаться и соблюдать обновленные требования по правительственному постановлению, смогут избегать ограничений.

Так, в "желтом" уровне эпидопасности запрещено:

  • массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. метра площади здания или территории,
  • заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,
  • заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров,
  • работа учебных заведений, кроме тех, где менее 80% персонала имеют желтый или зеленый COVID-сертификат.

В "оранжевой" зоне под запретом:

  • ограничения и нормы желтого уровня
  • местные власти могут вводить дополнительные ограничения

"Красный" уровень предусматривает запрет на:

  • работу общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос,
  • работу ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров,
  • работу непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
  • работу учебных заведений, кроме заведений где 100% работников имеют зеленый COVID-сертификат
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,
  • работу учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки,
  • работу учреждений, предоставляющих услуги по размещению (хостелы, гостиницы)
© Министерство здравоохранения Украины
Министерство здравоохранения Украины

Какая ситуация с коронавирусом сейчас в Украине

В Украине восемь недель подряд растет число больных коронавирусом и за 13 сентября обнаружили аж 3 332 новых случая COVID-19. Несмотря на ежедневные высокие показатели количества новых зараженных, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин уверяет, что говорить о вспышке рано. По его данным, реанимационные кровати заняты на 23%, с кислородом — на 17%, аппараты ИВЛ — на 8%.

Худшая ситуация с коронавирусом сейчас в Черновицкой, Харьковской областях и в Киеве. На Буковине, в частности, уже заняты более 50% коек с кислородом в "ковидных" больницах.

Чтобы побороть пандемию и ее последствия, а также избежать новых локдаунов, а себя обезопасить от тяжелого течения коронавируса, власти призывают украинцев вакцинироваться против COVID-19.

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