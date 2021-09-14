Сорвал вагоны с рельсов: в Днепре загруженный зерновоз врезался в трамвай, забитый пассажирами

Сорвал вагоны с рельсов: в Днепре загруженный зерновоз врезался в трамвай, забитый пассажирами

В результате инцидента пострадали четыре человека.

Зерновоз сорвал трамвай с колеи в Днепре. Грузовик на перекрестке не пропустил вагон, несмотря на его преимущество в движении. В результате чего снес его с рельсов. Ударом разорвало водительскую кабину.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 14 сентября.

Водительница трамвая чудом уцелела. Женщина отделалась только стрессом. Повезло и большинству пассажиров трамвая, что в момент аварии они сидели. Но четырем людям таки понадобилась медицинская помощь. И двое из пострадавших пришлось даже госпитализировать. По предварительным выводам медиков, угрозы их жизни нет.

Водитель грузовика объяснил, что просто не заметил трамвай. В результате аварии он потерял значительную часть груза — зерно высыпалось на асфальт.

"Водитель двигался по главной дороге. Удара как такового практически не было, то есть он задел его и стащил машину. Водитель полностью в нормальном состоянии — ни ударов, ни царапин нет", — рассказал директор городского департамента транспорта Игорь Маковцев.

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