Сорван шифер, повалены деревья и затопленные улицы: в Украине уже несколько дней бушует непогода

Сорван шифер, повалены деревья и затопленные улицы: в Украине уже несколько дней бушует непогода

Самые мощные дожди на западе и в центре Украины.

Сорван шифер, повалены деревья, автомобили в воде: непогода уже третий день бушует сразу в нескольких регионах. Сейчас Мощная дожди с шквальным ветром на западе и в центре Украины.

О последствиях стихии рассказали в сюжете ТСН.Ранок 1 июля.

Ливень, превративший улицы в реки, под вечер бурлила в Винницкой области. Шквальный ветер и дождь повалил деревья, подтопил двор, а в одном из торговых центров из-за непогоды разорвало крышу и затопило часть магазинов. В Жмеринке молния попала в старую иву. Через оборванные провода люди несколько часов были без света. Никто не пострадал.

В Николаеве с неба лило так, что по центральному проспекту города, машины поплыли в воде по самые окна. На Ингульском мосту молния ударила в электроопору. Просто под дождем загорелся столб и провода. Движение троллейбусов остановили.

Погода в Украине: сорван шифер и машины в воде - непогода третий день бушует в нескольких регионах

Во Львове из-за бури на разных улицах упало по меньшей мере семь десятков деревьев. Стволы летели на припаркованные автомобили и проезжую часть. Ветер был такой силы, что с домов срывало крыши.

Уже почти неделю от непогоды не может оговтитися Ровенская область. Там ветер срывал шифер, перебрасывал ульи и поднимал стоге сена. В селе Матеевка шесть суток людям пришлось сидеть без света. Похожая ситуация почти в сорока населенных пунктах Гощанщини. Чтобы восстановить села, надо около двух миллионов гривен. Впрочем, сначала областная комиссия должна признать стихию чрезвычайной ситуацией.

Ливни и грозы, говорят синоптики, отступать пока не планируют. Непогода продержится в Украине как минимум до следующей недели.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку