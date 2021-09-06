Соседи бросили окурок и вспыхнул пожар: в Днепре спасли женщину, которая спала дома

Соседи бросили окурок и вспыхнул пожар: в Днепре спасли женщину, которая спала дома

Женщина едва не погибла из-за чужого окурка.

В Днепре спасли женщину, которая спала дома, когда среди ночи загорелся ее балкон, а впоследствии и комната.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 6 сентября.

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Огонь в доме многоэтажки заметили соседи в половине четвертого утра и вызвали спасателей. Балкон на шестом этаже был охвачен пламенем.

44-летняя женщина уже не в состоянии была выйти самостоятельно. Ее вынесли спасатели из задымленной квартиры и передали медикам. Женщину госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

Причины пожара выясняются. Среди версий — пожар мог начаться из-за окурка, выброшенного из верхних этажей.

Новости Украины: в Днепре спасли 44-летнюю женщину, которая едва не погибла из-за чужого окурка

Напомним, в Киевской области горели тысячи шин: пламя тушили почти 6 часов.

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