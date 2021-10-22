Соседские войны: дочь архитектора, который строил Крещатик, 10 лет пытается спасти родительскую квартиру

После смерти отца четырехкомнатную квартиру Татьяна унаследовала пополам с родным братом.

Дочь архитектора, который строил Крещатик, десять лет борется за родительскую квартиру в самом сердце Киева. Говорит — ее пытается оттуда выжить сосед. Он уже отрезал ее половину квартиры от электричества и не позволяет пользоваться водой и газом. Мужчина же убеждает — его действия законны.

О том, можно ли защититься от соседа, который устраивает невыносимую жизнь — 22 октября говорится в спецпроекте "На грани" в ТСН.19: 30.

Татьяна — дочь того самого архитектора Добровольского, который спроектировал Крещатик, самые старые станции киевского метро и еще немало знаковых зданий. Сейчас в ее семейной четырехкомнатной квартире — два хозяина.

После смерти отца четырехкомнатную квартиру Татьяна унаследовала пополам с родным братом. Из-за личных недоразумения тот свою половину продал — некоему Василию. Следовательно, соседом Татьяны стал совершенно чужой человек — со странными манерами.

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Новый хозяин Василий установил на общие трубы — свои счетчики. И так фактически аннексировал кухню, ванную и туалет. Сейчас без согласия соседа Татьяна не может ни навести порядок, ни затеять ремонт. Простая опция — включить свет — здесь недоступна.

После десяти лет скандалов, судов и безнадежных попыток выкупить у соседа его комнату, она решила взять паузу в войне. Появляется здесь редко. Использует собственные комнаты, как склад чертежей и картин своей архитектурной династии.

А вот Василий делает вид, что откровенно не понимает нареканий соседки. Говорит — к общему унитаза могла бы подвести собственную трубу. Было бы желание.

Мужчина рассказывает, что Добровольские не так уж ангелы и вспоминает, как семь лет назад обливали его кофе.

Также признается, что исторический ремонт 50-х демонтировал, потому что в культурную ценность квартиры архитектора, который построил Крещатик, не верит. Также Василий не скрывает: хотел бы завладеть и комнатами Добровольских. Там нет света и ремонт старый. Поэтому, такая недвижимость много не стоит. Оказывается, выкуп проблемных квартир — его бизнес. Провернул такое уже с тремя квартирами.

"На грани" | Дочь архитектора, который строил Крещатик, борется за родительскую квартиру

Однако из-за того, что Татьяна оказалась крепким орешком, Василий считает жертвой себя, но сдаваться не собирается. Говорит — сил еще достаточно, чтобы играть в длинную.

В свою очередь Татьяна продолжает периодически заглядывать в родительский дом. Иногда водит сюда на экскурсию архитекторов. Признается, что уже перевела дух и снова планирует консультироваться с юристами — чтобы победить в соседской войне, которая слишком затянулась.

Однако, все предыдущие суды в течение 10 лет для Татьяны закончились ничем. Похоже, что остался ли не единственный шанс спасти квартиру — привлечь к созданию музея городских или государственных чиновников. Скоро участников этой соседской войны может стать больше.

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