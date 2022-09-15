Соскребают по тюрьмам. Эксперт рассказал, каких заключенных Россия отправляет воевать

По российским тюрьмам "вагнеровцы" способны собрать до 10 тысяч тех, кому почти нечего терять.

Россия может отправить на войну в Украину около 10 тысяч заключенных, приговоренных к значительным тюремным срокам или которым некуда возвращаться.

Об этом ТСН.ua сообщил бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины, адвокат Сергей Старенький после того, как российские пропагандисты опубликовали видео вербовки главным "вагнеровцем" Пригожиным заключенных в тюрьмах РФ.

"Могут собрать до 10 тыс. заключенных максимум. Это могут быть люди, у которых очень большие сроки или те, кому осталось отбывать значительный срок. Или речь может идти о рецидивистах, о сиротах, которые понимают, что после освобождения не смогут найти работы" ", – говорит Сергей Старенький.

О нашумевшем видео Сергей Старенький, который долгое время работал с заключенными, высказался так: " Большого энтузиазма среди этого контингента нет. Но со стороны администрации могут создаться искусственные проблемы для них, чтобы побуждать завербоваться".

По словам Старенького, то, что заключенных выстроили на плацу – это говорит о том, что выбран не тот путь, который принесет им ("вагнеровцам") много желающих.

"Следует обратить внимание на то, что заключенные, даже физически развитые, приспособлены не для боевых действий, а для разрешения конфликтов в замкнутом пространстве. Например, если в колонию заходят спецназовцы, то заключенные, наоборот, прячутся. Это у них на уровне подсознания.В условиях открытого боя пользы от них не будет. Они могут использоваться для запугивания населения, пленных. Смешно выглядит то, что им говорят о потребности в штурмовиках, которые будут резать армию в окопах ", — сообщил Старенький.

Старенький добавил, что он, как эксперт, после просмотра видео увидел доказательства кадрового голода в российской армии. "На видео вербовщик говорит, что готов взять тех, кому исполнилось 50 лет, если человек в физической форме. Это свидетельствует о кадровом голоде", — резюмировал Сергей Старенький и уточнил, что вербовщик приехал в тюрьму, где определенное количество заключенных предварительно дало согласие на то, чтобы ехать воевать.

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