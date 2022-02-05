Составлю или не составлю: в Сумском университете начали тренинги для будущих абитуриентов

Составлю или не составлю: в Сумском университете начали тренинги для будущих абитуриентов

Школьники учатся преодолевать стресс во время экзаменов.

Волнение является причиной 20% ошибок на экзаменах и ВНО. Как этому помочь и морально настроиться, знают в Сумском государственном университете. В вузе положили начало серии тренингов для выпускников.

Детальнее о проекте рассказали в сюжете ТСН.19:30 за 5 февраля.

В пальцах, сердце, дыхании пытаются найти ритм. Это не медитация или занятия по вокалу, а подготовка к ВНО. Так сумские школьники учатся преодолевать стресс.

Комок в горле, нехватка воздуха и полная рассредоточенность? в прошлом году из-за волнения Вероника Бровольская чуть не завалила пробное ВНО. "Мало остается времени, а у тебя куча еще задач. Ты начинаешь волноваться, понимаешь, что ВНО — это из одного дубля, с одной попытки", — вспоминает нынешняя студентка.

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Чтобы достичь желаемого, начала бороться с волнением и неуверенностью. Для этого, признается, есть довольно простые лайф-хаки: "Дыхательные упражнения: сосчитать до 10-20 секунд. Возможно, ты потратишь это время на овладение своими эмоциями, но ты сэкономишь еще 20-30 минут". Результат: биология 198 баллов, а украинский язык – 191.

Преодолеть стресс выпускникам помогают в Сумском государственном университете. Автор проекта – студент этого же вуза Никита Ковалевский. По его словам, работать над "ВНО без стресса" начал после ужасного случая, что три года назад всколыхнул Сумы. Речь идет о суициде из-за тестирования.

Волнение является причиной 20% ошибок на экзаменах и ВНО - как избавиться от страхов

К проекту Никиты присоединились психологи университета, преподаватели и студенты. Их тренинги прошли уже несколько сот школьников. "Они успешно составили ВНО. Мы проводили вступительную и исходную анкету, когда проверяли их эмоции "до" и "после". Также мониторили их результаты ВНО. Оказалось, что те страхи, которые были, они побороли", — говорит Никита Ковалевский.

Впрочем, больше выпускников волнуются их учителя, потому что видят, что происходит с детьми. Именно из-за стресса в последний момент можно перечеркнуть правильный ответ или упасть в ступор. "С нулевым, чистым листком... Это не отсутствие знаний. Это волнение", — объяснила доцент, кандидат экономических наук Лариса Валенкевич.

Как избежать этого? Секретами делятся студенты вуза. В частности, учат выпускников тайм-менеджмента, а еще – уловкам общения в условиях полной тишины, концентрации и использованию подсознания и ассоциаций.

В свою очередь, автор проекта стремится масштабировать его на всю Украину, а также приобщить всех нуждающихся в помощи. "Многие школьники обращали внимание на то, что на их эмоциональное состояние влияют родители и учителя. Они также волнуются. Могут иногда нагнетать ситуацию. Поэтому в следующих проектах мы будем привлекать и учителей, и родителей", — говорит инициатор проекта.

Все это ради настроения, с которым выпускники заходят в аудиторию, чтобы не дать страху или неуверенности расшатать свой результат.