Состояние семьи Гринкевичей шокировало украинцев: между тем ГБР сделало громкое заявление

Что нашли сотрудники АРМА и почему до сих пор вина Гринкевича не доказана юридически – в эксклюзиве TSN.UA.

Новый поворот в скандальном деле семьи Гринкевичей. В Государственном бюро расследований сделали громкое заявление, что у львовского бизнесмена Игоря Гринкевича пока нет статуса подозреваемого по делу о поставках одежды для ВСУ на 1,5 млрд грн. Неужели скандального предпринимателя отпустят? Даже после того, как правоохранители обнаружили и посчитали все состояние семьи Гринкевичей. Что нашли сотрудники АРМА, и почему до сих пор вина Гринкевича не доказана юридически – смотрите в эксклюзиве Виктории Панченко для TSN.UA.

Богатства Гринкевичей

Элитная недвижимость, автомобили премиум-класса, оружие, счета и… и все это не в единицах, а в десятках единиц. Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выявило и разыскало все активы львовского бизнесмена Игоря Гринкевича и связанных с ним лиц. Список длинный, так что можно сделать себе чашку кофе, устроиться удобно и... офигировать, потому что другое слово здесь трудно подобрать. Начнем с жилой недвижимости – 17 квартир на одну многострадальную семью Гринкевичей. В частности, три квартиры в собственности супруги Игоря Гринкевича Светланы; одна львовская квартира в собственности Ярины Гринкевич; одна львовская квартира в собственности дочери Гринкевича Марьяны Швед и две квартиры в собственности Софии Морозюк – невесты сына Игоря Гринкевича). По нежилой недвижимости все гораздо скромнее – всего 7 единиц. Однако месторасположение одного объекта говорит само за себя – центр столицы, улица Саксаганского. По земельным участкам все в порядке, их насчитывается 18 штук. Автомобилей премиум-класса в семье целых 9, оружия – 12 единиц. Есть и доли в уставных капиталах почти на 15 млн грн. Кстати, весь этот список с анализом и разъяснениями, кто кому кум, брат или сват, то есть что кому принадлежит, АРМА уже отправило ДБР. Так что ждем ареста и конфискации. Маленькое уточнение – вся эта смета семейного богатства Гринкевичей – это только активы, которые обнаружили в Украине.

Также, по словам заместителя председателя АРМА Павла Великоречанина, агентство установило наличие у подозреваемых банковских счетов более чем в восьми учреждениях. По данным правоохранителей, должностные лица и бенефициары подконтрольных обществ и ряда других бизнес-субъектов, имеющих отношение к Гринкевичам, действовали по предварительному сговору с должностными лицами Минобороны. Во время военного положения они заключали договоры о поставке товаров для нужд ВСУ со 100% предоплатой, не намереваясь их надлежащего выполнения. Таким образом, Игорь Гринкевич и его сообщники подозреваются в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах. Речь идет о более чем миллиарде гривен.

"60% бюджетных средств, которые подконтрольные фигуранту юрлица получали от Минобороны, выводились в пользу других аффилированных компаний (чаще всего осуществлялись операции по предоставлению или возврату финансовой помощи). Предприятия проводили рисковые (бестоварные) финансовые операции. Остальные 40% средств – для обеспечения выполнения государственных контрактов – переводились на счета турецких производителей одежды в Турецкой Республике", — рассказал заместитель председателя АРМА.

Нет статуса подозреваемого?

Но здесь бааам – гром среди ясного неба! Появляется информация о том, что у львовского бизнесмена Игоря Гринкевича пока нет статуса подозреваемого по делу о поставках одежды для ВСУ на 1,5 млрд грн. Об этом сообщила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире "Радио Свобода". Также она подчеркнула, что это может быть объявлено в ближайшее время, но нужно сделать все по закону.

"Это не значит, что мы не услышим о статусе подозреваемого в ближайшие дни. Написать в соцсетях гораздо проще, чем юридически доказать, что человек подозревается в том или ином преступлении", – говорит Сапьян.

Новые детали дела

Но на этом сюрпризы не заканчиваются. В СМИ появилась информация, что ни одна из компаний Гринкевича не получала авансов от МО. Все, якобы, делалось за счет компаний Гринкевичей, получавших деньги только после поставки товара. Более того, сообщается, что компания Гринкевича поставляла качественные продукты по лучшим ценам и никаких оснований для расторжения контрактов нет. Да, да, компании бизнесмена заключили договора не только на поставку вещей для армии, но и еще должны были обеспечивать питание военных. Напомню, что эти компании никакого отношения ни к пошиву одежды, ни к пищевой промышленности не имеют. Раньше эти компании занимались исключительно строительным бизнесом. Так кому верить? Или там все так связаны, что стали прикрывать друг друга? Надеюсь, что правоохранители докопаются до сути и все виновные будут привлечены к ответственности.

На чем "погорел" Гринкевич?

Напомним, что львовского бизнесмена Игоря Гринкевича задержали на попытке подкупа одного из руководителей следственного управления ГБР. Бизнесмен предлагал 500 тысяч долларов за снятие ареста с имущества подконтрольных ему компаний, наложенного в рамках уголовного производства. Компании Гринкевича являются одними из крупнейших поставщиков Минобороны, расследование по злоупотреблениям на закупках продолжается. По предварительным данным, сумма ущерба составляет 1,2 млрд грн.

Награбил более 1 миллиарда гривен

Первым коррупционное "дело Гринкевичей" обнаружил ведущий 1+1 Евгений Плинский в своем Телеграмм-канале еще 20 декабря, когда фактически обнародовал детали сделки. Именно тогда оказалось, что три строительные компании этой семьи получили от МО 1,5 млрд грн за поставку летней одежды. Строительные компании и поставки одежды – уровень цинизма просто зашкаливает. Плинский также опубликовал фиктивные акты приемки товаров, которые подписывались в МО, за которые Гринкевичи получали деньги без снабжения товаров.

Красивая жизнь семьи Гринкевича

Далее вся страна узнала, сколько элитной недвижимости приобрела семья поставщиков за 2023 год и куда еще вкладывались средства. Скрывавшаяся за вышиванками семья действительно обворовывала армию. Недвижимости и украшений накупили более миллиарда. После огласки всплыли фото с "золотым вагоном", в котором каталась дочь Гринкевича и роскошные авто сына. Под раздачу попала также невеста Гринкевича-младшего художница Соня Морозюк, в "Мазню" которой вкладывались сумасшедшие средства. Девушка божится, что о мошенничестве будущего мужа и его отца ничего не знала.

Также читайте Дело семьи Гринкевичей: ДБР проводит расследование по факту поставок для военных одежды на миллиарды гривен

"Я могу рассказывать о нем много, но не буду. Кто любил, тот сам знает, что говорить здесь можно бесконечно. Я об этом пишу, чтобы вы поняли, в каком шоковом состоянии я была после обвинений в том, что Роман причастен к каким-то. сделки", — рассказала Морозюк.

Но, как показывает практика, а точнее расследование АРМА, на Соню Морозюк записаны две квартиры. Конечно современное искусство – это дорогая штука, и девушка продает свои картины не за гривны. Но все равно возникает вопрос, действительно ли эти квартиры были куплены честно заработанными средствами? Художница уверяет, что да.

"Все, что я купила, я купила за свои, причем плачу налоги. Мои доходы за прошлый год – около $100 тыс. Они состоят из тысяч трансакций – сотни гривен, тысячи, от живых людей. Это невозможно подделать. Меня обвиняют в "отмывании денег". Каких денег? Где эти миллиарды, где эти банковские переводы, которые должны ходить через мои счета? У меня нет счетов за границей, скрытого состояния, ничего. Ставить мою фамилию рядом с "выведенным миллиардом" – это просто ложь. Я к состоянию Романа не имею никакого отношения, потому что мы не супруги", — уверяет Соня Морозюк.

Однако выставку под названием "Мазня" Сони Морозюк таки закрыли. На днях в галерее сообщили, что выставочный проект автора патриотических муралов приостановлен "в связи с большим количеством противоречивых реакций, вышедших за пределы искусствоведческой дискуссии".

Денег куры не клюют

Кстати, предложение Гринкевич-младший сделал любимой Соне в Венеции, куда уехал конечно же как волонтер. А еще недавно сын бизнесмена приобрел в элитном поселке Козин под Киевом дом площадью 289 кв.м за 25 млн грн (при рыночной стоимости в 50,5 млн грн). Кроме дома, в тот же день, Роман нагреб четыре земельных участка в том же Козине. Журналист Евгений Плинский также выяснил, что Роман Гринкевич "засветился" в расследовании Михаила Ткача об "Утомленных войной посетителях столичного клуба Boho" на своем новом автомобиле BMW стоимостью около 150 000$. Но не отстают и мать, и дочь Гринкевича старшего, они не стеснялись кичиться своими лакшеры-отдыхами на Мальдивах, куда летали по два раза в год. Не было стыдно поделиться и в каких бутиках шлёпятся светские львицы. И это во время войны в родной стране. Только взгляните на инстаграмм дочери – ремешок и кофточки только Диор. Ну и в поезде без позолоты девочка не катается.

Следует упомянуть также о научной деятельности Светланы Гринкевич, жены "бизнесмена на крови". Она — преподавательница во Львовской политехнике и не где-нибудь, а на кафедре экономики — Львовского торгово-экономического университета. Правда, была преподавательницей. Жена львовского предпринимателя Игоря Гринкевича — Светлана — написала заявление на увольнение из университета "Львовская политехника". Уже подписан приказ об увольнении Светланы Гринкевич с должности профессора кафедры маркетинга и логистики.

Дело Гринкевичей только набирает обороты. Главное, чтобы она была доведена до конца и все виновные были справедливо наказаны. А не так как у нас обычно бывает – покричали, покричали, а потом толстые тома дел просто пылятся у правоохранителей или даже в суде. А коррупционеры почему-то не за решеткой, а за границей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Состояние семьи Гринкевичей шокировали украинцев! Тем временем ДБР сделало громкое заявление!".

Ранее в Мибороне сообщили о расторжении договоров с компаниями Игоря Гринкевича после того, как стало известно о его задержании за попытку дать взятку сотруднику ДБР.

Пока у Минобороны остался один контракт с компаниями Гринкевича, его тщательно проверят.

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