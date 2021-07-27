Состояние здоровья Леонида Кравчука ухудшилось: родственники запретили врачам комментировать

Врачи не комментируют состояние здоровья украинского политика.

Состояние Леонида Кравчука ухудшилось. Месяц назад ему сделали сложную операцию на сердце. Все это время он находится в реанимации.

Об этом 27 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.

"Я сейчас возле киевского Института сердца. По информации пресс-секретаря Леонида Кравчука, здесь его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Первый президент Украины, председатель трехсторонней контактной группы на данный момент не может самостоятельно дышать", — сообщила корреспондент ТСН Наталья Островская.

Новости Украины: Кравчук до сих пор в реанимации - состояние здоровья первого президента ухудшилось

Врачи комментариев не дают, говорят, семья Леонида Макаровича запретила сообщать подробности его самочувствия.

28 июня его ждали на торжественном заседании Верховной Рады посвященном Дню Конституции Украины. Но политик его пропустил. Позже стала известна причина — Леониду Кравчуку сделали сложную операцию на сердце. Варианты лечения за рубежом 87-летний Кравчук не рассматривал, решил оперироваться в Украине.

Четыре года назад — в мае 2017 года в этом же Институте сердца политику проводили стентирование сосудов. Тогда врачи говорили, что для Кравчука это была первая подобная операция на сердце. После нее Леонид Макарович шутил так: "Знаете, вот как чайник накипает, когда плохая вода и его нужно чистить, так и здесь".



Сегодня все надеются, что Леонид Макарович выздоровеет и совсем скоро снова будет шутить, а также вернется к работе.

Напомним, состояние первого президента Украины Леонида Кравчука врачи оценивают как сложное.

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