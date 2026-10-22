Состоятся ли трехсторонние переговоры на саммите G20: Зеленский ответил

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина готова принять участие в трехсторонней встрече лидеров во время саммита «Большой двадцатки» (G20) в Майами, однако официального предложения от американской стороны пока не поступало.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, передает корреспондентка ТСН Елена Чернякова.

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«Мы действительно рассчитываем, что Америка — это как раз та сильная страна, которая может заставить лидера Российской Федерации пойти на окончание войны. По крайней мере, пойти на прекращение огня, или как президент Трамп говорит: „Stop the killings, freeze the conflict“», — отметил Владимир Зеленский.

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Президент отметил, что решение вопросов безопасности, восстановления инфраструктуры и поддержки общин возможно при посредничестве США во главе с Дональдом Трампом. По мнению главы государства, подобные переговоры вполне реально провести во время саммита G20 во Флориде.

Владимир Зеленский также уточнил, что Киев поддерживает проведение трехсторонней встречи на саммите G20 в Майами, однако официального предложения от Вашингтона пока не поступало.

Безусловно, если президент Трамп пригласит на такой формат Украину, она будет представлена там на самом высоком уровне. Будем надеяться, что это возможно. Пока такого сигнала мы не получили», — отметил Владимир Зеленский.

Стоит отметить, что Саммит G20 пройдет 14–15 декабря 2026 года в Майами (штат Флорида) на территории комплекса Trump National Doral. США председательствуют в G20 впервые с 2009 года.

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Переговоры о мире в Украине — последние новости

Напомним, Россия заявила о готовности возобновить трехсторонние переговоры по миру в Украине.

Зеленский ранее сообщал, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией может состояться не позже начала ноября.

Президент США заявил, что война в Украине может закончиться в ближайшее время. Он уверяет, что стороны еще никогда не были так близки к этому.

К слову, вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Украина и Россия согласились на переговоры по завершению войны. В то же время, он признал, что достижение мирного соглашения остается сложной задачей.

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