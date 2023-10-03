Сотни дронов вместо ракет: Жданов объяснил, почему Россия "переключилась" на атаки беспилотниками и чем это опасно

Сентябрь 2023 стал рекордным по количеству российских атак беспилотниками. За месяц в воздушном пространстве Украины было уничтожено 427 БПЛА. Выпустили россияне в общей сложности более полутысячи беспилотников. Воздушные силы ВСУ, по словам спикера Юрия Игната, готовятся, что ударные дроны будут преобладать над ракетами в российских атаках в ближайшее время.

Почему россияне "переключились" на дроны и чем это грозит Украине, куда может целиться враг и существуют ли регионы, куда он не может достать, и хватит ли средств для эффективного уничтожения беспилотников, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Почему россияне "переключились" на дроны

Дело в том, что производство ракет гораздо сложнее и дороже производства дронов, говорит Олег Жданов. Кроме того, если посмотреть на количество применяемых беспилотников в течение по крайней мере последнего месяца, можно говорить, что у России появился источник снабжения, и он может быть не один.

“Можно допустить, что кроме иранских дронов Россия начала получать их от Китая. Потому что Китай на выставке Армия-2023 в подмосковье продемонстрировал полный аналог "шахеда", но под другим названием. Как умеют копировать китайцы, знает весь мир”, – рассказывает Олег Жданов.

Он предполагает, что присоединиться к производству дронов могла также Беларусь. Кроме того, в Татарстане у России есть собственный завод, где, возможно, уже производят не только сборку, а начали производство. То есть в общей сложности четыре источника снабжения дронами.

“Полгода назад Лукашенко на военной коллегии ставил задачу возобновить разработки дронов, беспилотников, разведовательно-ударных и ударных. И если я не ошибаюсь, в Гомеле есть завод и лаборатория, которые этим занимались. Там появились инженеры – они были зафиксированы нашей разведкой, – рассказал военный эксперт.

Ракет в России мало

По словам Олега Жданова, ракет в России сейчас мало, а их использование намного опережает производство. Накопление ракет не удовлетворяет потребности российского командования.

"Они хотят наносить как можно больше огневых ударов, а количество ракет надо накапливать. Я думаю, что в случае, если хотя бы половина моей версии подтвердится, в плане появления новых источников снабжения дронами, то вполне вероятно, что россияне будут заменять ракеты дронами”, – говорит военный эксперт.

Он отмечает, что беспилотников россиянам нужно больше, но они будут поступать на вооружение.

“Ущерб от них меньше, но он все равно будет. Какая разница, чем поврежден трансформатор – дроном или ракетой. Ремонту он может не подлежать в том, что в том случае", – объясняет Олег Жданов.

Куда будет целиться враг

По его словам, регионов Украины, куда не могут достать российские беспилотники, не существует. Если верить заявленным тактико-техническим характеристикам, дрон летит на расстояние 1000 км.

"Они полностью покрывают территорию Украины. А объекты будут самые разные, те же объекты. Помните, с чего начинала Российская Федерация? Система противовоздушной обороны наша, потом последовали тяговые подстанции железной дороги, а потом уже сама энергетическая инфраструктура. Так что я думаю, что список объектов не изменится”, – говорит Олег Жданов.

РФ нашла "белые пятна" на карте Украины

По его словам, Украине следует усиливать систему ПВО.

“Создание на тактическом уровне плотной системы ПВО, которая покрыла бы почти всю территорию. Сейчас в интернете появились несколько схем на базе карты Украины, как летели дроны и как летели ракеты во время того или иного удара. Это наглядное руководство того, что российская разведка работает”, – говорит военный эксперт.

Россияне вычисляют места, где наименьшая плотность украинских средств ПВО и "белые пятна" на карте, и прокладывают маршруты преимущественно по этим зонам.

"Мы не можем сегодня покрыть всю территорию Украины. За счет большой дальности, запаса они могут маневрировать по нашему воздушному пространству”, – рассказывает Олег Жданов.

Дроны сложнее сбивать

Военный эксперт говорит, что ракеты в Украине сбивают достаточно эффективно – 80-90%, но только за счет того, что они применяются по большим объектам.

“Ракеты по маленьким подстанциям пускать бессмысленно, а большие объекты на сегодняшний день более или менее прикрыты. А вот дроны, за счет их численности, гораздо сложнее сбивать. Тем более, как выясняется, в некоторых областях или регионах не так тщательно и не так удачно были созданы системы ПВО на тактическом уровне. Начиная с наблюдательных пунктов, заканчивая мобильными группами и остальными”, – рассказывает Олег Жданов.

Он говорит, что Украина уже сегодня нуждается в нескольких сотнях единиц средств защиты от российских обстрелов, которые невозможно получить в таком количестве и так быстро.

“Господин Игнат сказал, что было бы гораздо лучше, если бы нам дали пару сотен “Гепардов” (Gepard, немецкая зенитная самоходная установка – ред.). Но мы понимаем, что нам их никто не даст сегодня, а может завтра, послезавтра. И не сотни, а пару десятков. И они не решат текущий вопрос. А вот создание мобильных групп, системы наблюдательных пунктов и их быстрое развертывание – это даст нам шанс повысить, я не говорю полностью сбить все "шахеды", а увеличить вероятность их сбития хотя бы до вероятности поражения ракет – 80-90%” – говорит военный эксперт.

Что нужно, чтобы улучшить эффективность ПВО

Олег Жданов считает, что оставлять украинцев без света, нанося удары по энергетической инфраструктуре, россиянам в этом году может быть легче, чем в прошлом.

“Если они переключатся на “шахеды”, а мы до наступления холодов будем разговаривать и гадать на теории, то да. А если мы сейчас приступим к созданию плотной системы на тактическом уровне, то можем еще успеть до начала регулярных массированных атак что-то защитить, что-то развернуть”, – говорит военный эксперт.

Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат прогнозировал, что осенью и зимой Россия увеличит количество дроновых атак по Украине, но уменьшит ракетные. Он предполагает, что у РФ есть другие цели для ракет.

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