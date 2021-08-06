Сотни фанатов, чиновники и двухлетний сын Лев: как во Львове болели за Станислава Горуну

Сотни фанатов, чиновники и двухлетний сын Лев: как во Львове болели за Станислава Горуну

Еще одной олимпийская медаль в копилке украинской сборной.

Бронзу завоевал каратист Станислав Горуна. За всеми его поединками наблюдали земляки в фан-зоне в центре Львова. Горуна уверенно прошел групповой этап. Впрочем, в шаге от финала уступил будущему чемпиону — итальянцу. По регламенту, в каратэ третье и четвертое место — получили по бронзе. Но болельщиков нашего спортсмена такой олимпийский результат совсем не расстроил. Эмоции зашкаливали.

Об этом 6 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Новости Украины: каратист Станислав Горуна завоевал бронзу на Олимпиаде

Во внутреннем дворике львовской Ратуши около сотни человек болели за каратиста Станислава Горуну. Делали это так упорно, что чиновники тоже не выдерживали и выглядывали из окон. Дождь загнал болельщиков в помещение городского совета и там фаны разместились в большом сессионном зале на креслах городских защитников.

Из-за криков болельщиков — даже чиновники не могут сдержаться и присоединяют к фанатам — из окон, а кто и лично. Во дворике Ратуши сотня людей — одноклубники Стаса, друзья, родственники. И самый главный болельщик — его двухлетний сын Лев.

На друзьях спортсмена — именные футболки. Чтобы болельщики не скучали им устраивают разминку, но вдруг фан-зону накрывает дождь и болельщики бегут в большой сессионный зал и садятся в кресла депутатов. Взрослые запаслись кофе, дети поп-корном. Болеют громко и задорно. Каждый удачный удар — новый шквал эмоций. Жена Горуны от волнения и плачет и смеется.

В первых двух поединках Станислав побеждает, затем ничья. И наконец — проигрыш египтянину со счетом 4-1.

В конце концов после проигрыша в полуфинале Горуна получает для Украины бронзу.

Новости Украины: как во Львове болели за каратиста Станислава Горуна

Жена вытирает слезы, жаль говорит, что сын не дождался полуфинала и заснул.

После получения бронзы Горуна сказал, что результатом не доволен. Но своим поклонникам очень благодарен — для этого еще утром записал для них обращение из Токио.

"Хочу вас поблагодарить за эту мегаподдержку. Это очень круто, ее много и я это чувствую", — сказал он.

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Во дворике львовской Ратуши около сотни человек болели за каратиста Станислава Горуну

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