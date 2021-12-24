Сотни машин в очередях на польско-украинской границе: работники массово возвращаются домой

Люди находятся в очереди шесть-семь часов.

Из-за предстоящих праздников украинские работники массово возвращаются домой из Польши, Германии и Чехии. На пунктах пропуска несколько километровых очередей на въезд в Украину. Больше всего в пункте пропуска Корчова-Краковец.

Какая ситуация сейчас на границе, рассказала корреспондентка ТСН.Ранок 24 декабря.

В очередях по польской стороне сотни машин. На пунктах пропуска по несколько сотен автомобилей. Это еще не пик, говорят пограничники. Они прогнозируют, что именно сегодня и завтра больше всего наших граждан будут возвращаться домой. К этому, говорят, уже подготовились.

"Представителями Госпогранслужбы принят ряд мер по ускорению оформления наших граждан. В частности. выставлены дополнительные пограничные наряды, открыты отдельные дополнительные полосы движения. За 12 часов было оформлено около 750 транспортных средств", — рассказал начальник отделения инспекторов ЧП "Краковец" Сергей Верельник.

Ежегодно накануне и после Рождества христиан западного обряда на границе образуются большие очереди. Работники массово возвращаются домой из Европы: преимущественно из Польши, Германии и Чехии. Люди рассказывают, что в очереди стоят по шесть-семь часов.

За час польские и украинские пограничники оформляют в среднем 50 машин. Впрочем, каждый раз подъезжают новые. Вероятно, очереди будут еще длиннее, а время ожидания пересечения границы еще продолжительнее.