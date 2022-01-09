Сотни машин в очередях на польско-украинской границе: работники массово возвращаются в Европу

В очередях более 600 автомобилей.

На западной границе Украины перед пунктами пропуска на выезд в Польшу образовались километровые очереди. Это сезонное и ожидаемое явление, ведь после празднования новогодне-рождественских праздников украинцы возвращаются на работу в европейские страны.

Что происходит на границе 9 января, рассказала корреспондент ТСН.19:30.

На всех пунктах пропуска во Львовской области, а их шесть, в очереди более шести сотен автомобилей. Больше всего в "Краковце". Здесь три километровая очередь. Водители делятся:

"Шесть часов почти. Очень много. Бывает — час-два. Дольше всего стояли — девять часов, а сейчас шесть получилось"

"Уже семь часов. Попраздновали и обратно на работу".

За дневную смену, а это девять часов, украинские пограничники пропустили 450 автомобилей. Провели переговоры с польской стороной, чтобы те тоже, по возможности, обеспечили динамический пропуск.

На западной границе снова очереди – украинцы после праздников возвращаются на работу в Европу

"Это накопление прогнозируемое. Увеличено количество состава изменений пограничных нарядов. Осуществляется оформление на всех имеющихся полосах в пунктах пропуска. В пункте пропуска "Краковец" есть четыре полосы движения для легковых транспортных средств", — рассказал начальник отделения инспекторов пограничной службы "Краковец" Сергей Верельник.

Самые большие скопления авто на пунктах пропуска "Шегиня" и "Краковец", потому что отсюда через территорию Польши удобнее всего добираться в другие страны Европы. К слову, для выезда в Польшу, кроме сертификата о вакцинации, нужно иметь ПЦР-тесты или антиген. Их производят и на самом пункте пропуска и перед ним.

Пик очередей перед пунктами пропуска прогнозируют на сегодняшнюю ночь и завтра. Впрочем, скопления авто могут возникать до конца недели.

Напомним, на днях президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в законы, которые существенно упрощают трудоустройство иностранных граждан, в частности украинцев. Теперь они смогут без разрешения работать в Польше не шесть месяцев, а два года. Для этого требуется только право на поручение работы.