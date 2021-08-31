Сотни поваленных деревьев, десятки разбитых автомобилей: последствия стихии в Киеве

Ветер был такой силы, что деревья вырывало с корнями.

Киев уже не первый раз этим летом оказался под ударом стихии. На этот раз ураган повредил более трехсот деревьев, некоторые — вырывал с корнями.

О последствиях непогоды в столице Украины говорится 31 августа в сюжете ТСН.19: 30

Одно из поваленных ураганом деревьев падало прямо на глазах киевлянина Сергея Шевчука, который как раз собирался перепарковать свое авто в безопасное место. Но не успел.

Вместе с его автомобилем накрыло еще два, стоящие рядом. "Москвич" стоял к дереву ближе всех и, падая, оно накрыло авто полностью. В Сергеевой машине повреждено лобовое стекло, разбито зеркало, помята крыша.

Всего в Киеве из-за непогоды было повалено более трехсот деревьев и повреждено ими десятки авто.

Ветер был такой силы, что деревья вырывало просто с корнями. Некоторые падали на тротуар, и только чудом не задели никого из прохожих, которые в то время возвращались домой.

Два дерева упали возле самой летней террасы, где в тот момент две девушки под навесом прятались от дождя.

Падали деревья и на линии электропередач, обрывая провода.

В результате ливня затопило станцию скоростного трамвая, пассажиры шли по колено в воде, а вагоны не могли выйти на маршрут.

Из-за подтопления пришлось закрывать станцию метро "Героев Днепра"

Тем временем спасатели в очередной раз напоминают, как вести себя в непогоду. Лучший совет — во время разгула стихии надо сидеть дома.

"Если непогода застала на улице, то обязательно нужно найти помещение — зайти в магазин или подъезд. Снять, по возможности, все металлическое, что может притягивать к себе электрические разряды ", — посоветовала пресс-секретарь ДСНС в Киеве Светлана Водолага.

И ни в коем случае нельзя прятаться от грозы под деревьями.

Погода в Украине: накануне Киев снова оказался под ударом стихии - какие последствия непогоды

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