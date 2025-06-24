Сотни "Шахедов" и баллистика на Киев: почему две стены больше не спасают и что будет дальше

Ракетно-дроновый удар России по Киеву

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Последние атаки на столицу Украины демонстрируют изменение тактики врага и усиление его агрессии. Киев регулярно страдает от массированных воздушных ударов, нанося городу значительные разрушения и, к сожалению, приводя к человеческим жертвам. Эксперт объясняет, что стоит за этими атаками, и какие средства необходимы Украине для эффективного противодействия.

Смена «графика» налетов и масштабы разрушений

Российская Федерация продолжает наносить комбинированные воздушные удары по Киеву. Если ранее массированные атаки преимущественно происходили в ночь с понедельника на вторник, то на этой неделе враг сменил тактику, ударив в ночь с воскресенья на понедельник. На столицу полетели сотни дронов (в общей сложности более 350 единиц), а также баллистические и крылатые ракеты, из-за чего воздушная тревога звучала всю ночь.

Эти атаки привели к масштабным разрушениям: пострадали многоквартирные дома, административные и учебные заведения, а также один из входов на станцию метро «Святошин». По предварительным данным, в результате ударов погибли 9 человек, еще 25 пострадали, поисково-спасательная операция продолжается.

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Особенно разрушительным стало попадание российской ракеты в пятиэтажное жилое здание в Шевченковском районе, уничтожившее его часть вплоть до подвала. Неделю назад похожая ситуация произошла в Соломенском районе, где ракета разрушила целый подъезд девятиэтажного дома. Однако на этот раз удар пришелся на густозастроенный район, что привело к повреждениям соседних многоэтажек.

В Сети регулярные еженедельные атаки на Киев сравнивают с ковровыми бомбардировками. В последнее время враг практикует истощение нашей системы ПВО несколькими волнами «Шахедов», а после определенного затишья, когда люди уже покидают укрытие, наносит удар баллистикой.

К сожалению, российским ударным дронам удается прорываться в город и наносить значительные разрушения. Учитывая, что россияне лишь увеличивают количество БПЛА во время налетов, возникают опасения, что в случае продолжения таких атак от города через несколько месяцев «не останется живого места».

Чего не хватает для защиты?

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.) Игорь Романенко в комментарии ТСН.ua отмечает: Украине недостает инструментария для эффективного противодействия агрессору.

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«Нам не хватает дальнобойного оружия, чтобы наносить удары на опережение — по местам производства российских дронов и их хранения. Запускается, например, полсотни дронов, а в Татарстан или Елабугу долетает где-то десять. Большого вреда россиянам они не наносят — там огромные площади, где производят и хранят „Шахеды“, есть места, где проживают рабочие. Удары должны быть более мощными. Но, к сожалению, у нас пока не хватает сил, чтобы существенно повлиять на производство дронов. Над этим нужно работать», — объясняет Романенко.

Пулемет «Максим» — уже не вариант

Относительно сбития дронов во время атак эксперт отмечает, что с этим есть определенные проблемы.

«Наши мобильные огневые группы с пулеметами „Максим“ не могут эффективно противодействовать российским дронам, которые постоянно модернизируются и поднимаются на высоту более 1,5 километра. Россияне их усовершенствуют, ставят на них реактивные двигатели и поднимают на высоту до 4-5 километров. То есть мобильные группы не действуют эффективно, как раньше, а другие средства для эффективной работы по „Шахедам“ пока отсутствуют. Те же зенитные FPV-дроны-истребители, которые могут эффективно работать по „Шахедам“, нужно масштабировать и обучать операторов», — объясняет генерал-лейтенант.

Есть ли средства для борьбы с «Шахедами»?

Игорь Романенко отмечает, что у Украины есть уникальные образцы оружия, но для того, чтобы враг почувствовал его на себе, необходимо масштабирование.

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«Еще в прошлом году мы получили положительные испытания «Долгого Нептуна». Но до масштабирования оружия дело пока не дошло. Понятно, что это непростая задача, потому что враг пытается уничтожить любое наше производство. И как только располагает информацией — наносит ракетные удары. Сейчас пытаемся масштабировать украинскую баллистическую ракету «Сапсан» и «Гром-2». Но для этого нужно наладить производство. Все это делается, но не так быстро, как нам всем хотелось бы», — отмечает эксперт.

Нужно время на масштабирование и терпение

Военный эксперт отмечает, что назвать ракетно-дроновые удары России по Киеву ковровой бомбардировкой» можно с очень большой натяжкой.

«Термин „ковровая бомбардировка“ появился после войны США во Вьетнаме. Там бомбардировщик В-52 накрывал бомбами определенную площадь в джунглях, и все, что там было, уничтожалось. Россияне таких площадей не накрывают, но, безусловно, их мощности в дроновых атаках растут, как и производство БПЛА. У нас есть средства противодействия, но они пока далеки от того количества, чтобы мы могли их широко применять. Нам их нужно иметь еще больше, а для этого нужно время. Мы пока не набрали мощности в масштабировании, поэтому имеем то, что имеем», — отмечает военный эксперт.

Военные объекты и психологическое давление

По словам Игоря Романенко, многие считают, что россияне бьют по Киеву и другим городам исключительно по гражданским объектам, но это не так.

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«Россияне ищут, прежде всего, наши военные объекты, чтобы разрушать предприятия по производству оружия. Мы пытаемся производить вооружение везде, где это возможно, а противник ведет разведку, и где выявляет хоть малейшие проявления производства — наносит ракетный или дроновый удар», — объясняет военный эксперт.

Кроме того, враг прицельно бьет по многоэтажкам Киева, чтобы морально и психологически давить на граждан.

«Прежде всего, это касается киевлян. Киев — центр принятия решений, потому они и формируют в столице атмосферу страха, отчаяния и паники. И делают это по графику, еженедельно. Россиянам нужно время, чтобы накопить средства для воздушного нападения. Очевидно, что всю неделю идет подготовка и снаряжение, а по понедельникам они атакуют. Психологически это тоже очень сложно выдержать, когда ты со страхом ждешь понедельника, потому что знаешь, что будут бить», — объясняет эксперт.

Почему стоит идти в укрытие

По словам Игоря Романенко, киевлянам следует четко придерживаться правила: звучит сигнал тревоги — нужно идти в укрытие.

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«Киевляне уже привыкли к условиям войны и начали пренебрегать правилами, мол, сколько той тревоги, пересижу за двумя стенами. Некоторые во время тревоги открывают окна и двери, чтобы их не сорвало взрывной волной и не ранило стеклом. Но, как видим, при применении баллистики правило „двух стен“ не работает. Если подобные атаки будут продолжаться, то вряд ли стоит рисковать. Лучше позаботиться о безопасности. Ситуация изменится, когда мы сможем более эффективно противодействовать российским атакам», — заключает Игорь Романенко.

Дата публикации 13:16, 23.06.25 Количество просмотров 105 Полчаса назад! Седьмая жертва в Киеве! Ад в Белой Церкви!