Сотня коров сгорели заживо, остальные — эвакуированы под обстрелами: 400 рогатых переселенцев из Бахмута имеют новый дом

Коровы понемногу приходят в себя, начинают давать больше молока, учатся не бояться громких звуков и привыкают к новым для себя людям.

Почти сотня сгорели заживо или получили смертельные ранения, еще четырехсот удалось спасти. В Днепропетровскую область эвакуировали молочное предприятие из-под Бахмута. Четыре сотни коров и телят согласились принять у себя хозяйство Днепровского района. Измученный обстрелами и тяжелым путем скот теперь хорошо кормят, дают витамины и пытаются вывести со стресса, говорится в ТСН.

После дороги молодые телочки устали, напуганы и дезориентированы. Чтобы загнать их в помещение, в котором теперь будут проживать, нужно приложить немалые усилия. В конце концов в ангар они заходят и сразу бросаются есть, потому что более 13 часов дороги их сильно истощили.

Это последняя партия коровок из-под Бахмута, которые третий день подряд привозят в молочное хозяйство на Днепропетровщине. Здесь приняли почти 400 голов – взрослых и телят. Всех подселяют к местным в разные корпуса. “В связи с тем, что к нам приехали наши переселенцы, коровки, мы потеснились местами. Сейчас здесь 50 наших коров, как мы их называем, и 50 голов из Бахмута”, — говорят на хозяйстве.

Также читайте Приговор огласили неизвестно кому: суд в Иране за сбития самолета МАУ окутан тайнами

Хозяйство, которому принадлежали эти коровки, успешно работало в пригороде Бахмута. Впрочем, "русский мир" добрался и туда. Обстрелы разрушили часть помещений, убили и ранили около сотни животных. “Погибло после первого прилета около 100 голов, просто заживо они были сожжены, некоторые с такими несовместимыми с жизнью травмами были. После таких прилетов руководство начало искать место для эвакуации», – рассказывают работники.

Принять рогатых переселенцев вызвалось сельхозпредприятие в Днепропетровской области. Они помогли с транспортом. Говорят, понимают, что прикормить еще 400 голов просто не будет. Однако покинуть скот на произвол судьбы не смогли.

Тяжелее всего, вспоминает ветеринарный врач бахмутского предприятия, было организовать эвакуацию. Потребовалось 11 скотовозов. Грузили под канонаду обстрелов. “Сложно, когда бухают вокруг прилеты, там уже на время не смотришь, надо максимально быстро загрузить животных и безопасно вывезти. Стрессов они пережили очень много, к сожалению, но они держатся, как и вся наша Украина”, — говорит мужчина.

Есть отряд и для так называемой ясельной группы, куда подселили самых маленьких рогатых, точнее пока безрогих, переселенцев. Им страшно, они постоянно мычат. Однако работники делают все возможное, чтобы телята быстрее адаптировался. Даже больше соломы им подкладывают, чем местным. "Мы их покормили, но все равно они еще плачут, еще не очень комфортно в этой ситуации, но думаю они привыкнут", — говорят на хозяйстве.

Из-под Бахмута эвакуировали 400 коров и телят

Коровок тоже не обходят вниманием, уже подобрали для них специальное питание. "Их осматривают ветврачи, будет им оказана помощь, они у нас придут реабилитацию, мы для них разработали кормовой рацион, дали им там более питательные вещества плюс витамины, чтобы они могли достойно перенести стресс", — рассказывают местные ветеринары.

Коровы понемногу приходят в себя, начинают давать больше молока, учатся не бояться громких звуков и привыкают к новым для себя людям. Скорее всего, здесь задержатся надолго, потому что возвращаться им сейчас некуда.

Читайте также:

Воины необычно поблагодарили мальчика за письма с поддержкой: ребенок не понял от счастья

65-летний харьковчанин установил уже второй спортивный рекорд: мужчина тренировался под обстрелами, чтобы отвлечься

"Света белого нет, видимо, не умер": трое волонтеров чудом выжили во время обстрела их авто