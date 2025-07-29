Сотрудничество "Украинских вертолетов" с россиянами: скандальная история получила продолжение

В Украине разгорелся скандал из-за сотрудничества с россиянами. / © ТСН

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За полтора месяца после обнародования скандальных фактов о вероятном сотрудничестве украинской компании с россиянамигосударственные органы так и не прокомментировали публично эту ситуацию.

Ранее журналисты проекта Хапуга.ua рассказывали о том, как именно компания «Украинские вертолеты» арендует борта по бумагам якобы в Соединенных Штатах Америки, но за фирмой оттуда «Альфа Авиэйшн» стоит гражданка России Мария Юдина.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Вертолеты из РФ под украинским флагом! Как россиянка владеет авиапарком в Украине? ХАПУГА.UA

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Руководитель Государственной авиаслужбы Александр Бильчук до сих пор молчит по этому поводу. Вместо фактов, как проверялись украинско-российские вертолеты и кто ответственный за проверку — в Госавиаслужбе дали отписку, в которой машинально ссылаются на законы и процедуры: по факту на то, что вертолеты были зарегистрированы на основании поданных документов, которые проверяли соответствующие службы, и у них якобы вопросов и подозрений не было. И это крайне странно, ведь ГАСУ должна четко понимать историю бортов, которые вносят в государственный реестр.

«Воздушные суда — они очень специфические и вся история предыдущих владельцев четко отслеживается. Поэтому я задал вопрос Госавиаслужбе, чтобы мне предоставили ответ: находились ли эти вертолеты в собственности россиян, или госпредприятий, или конечным бенефициаром являются россияне», — говорит нардеп, член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Новые факты расследования

Журналисты узнали новые факты о настоящих владельцах якобы украинских вертолетов в России и людей с погонами, кто мог всю эту историю реализовать.

«Об УВ впервые узнал в 22 году, когда военные обратились с вопросом, что компания не возвращает вертолеты, которые крайне необходимы для отражения агрессии рф. После этого я начал отправлять депутатские обращения», — говорит Федор Вениславский.

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Нардепа Вениславского — члена комитета ВР по нацбезопасности после участия в программе компания «Украинские вертолеты» начала обвинять в рейдерстве.

«Видно, где-то наступил на больное место, потому что они так остро отреагировали. Написали открытое обращение к президенту, что я пытаюсь каким-то образом принимать участие в каких-то рейдерских атаках. Не знаю на чьей стороне, мне это самому интересно. Это исключительно мои функции как председателя комитета госбезопасности и я их выполняю в интересах сектора безопасности и обороны», — говорит он.

В нашем прошлом выпуске мы показали прямую связь компании УВ с россиянкой Марией Юдиной, муж которой Кирилл Аносов — хорошо известный крупный вертолетный деятель в России, связанный, в частности, с авиакомпанией «АПК Вектор».

В свою очередь компания «Украинские вертолеты» заявила об информационном давлении и атаках на нее: провели пресс-конференцию и сделали обращение к президенту, но что самое интересное и показательное — так и не прокомментировали более чем аргументированные подозрения в сотрудничестве с человеком с российским паспортом.

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"Украинские вертолеты» в своих двух обращениях суммарно почти на полтора часа проговаривают одни и те же тезисы — платят налоги, помогают детям сиротам, помогают военным — то есть отмечают благотворительность и уплату налогов. А фактические вопросы сотрудничества с россиянами — игнорируют.

Но вопрос у нас о сотрудничестве украинской компании с россиянами, а конкретно — с Марией Юдиной, россиянкой, которая постоянно или временно проживает в США.

«Есть директор этой компании Марина Юдина, которая является гражданкой США. 39:02 Утверждать, что есть какая-то связь между РФ и американской компанией — для нас это странно», — говорит исполнительный директор ЧАО «Авиакомпания „Украинские вертолеты“ Сергей Букорос.

Однако доказать, что бизнес-партнер украинской компании россиянка, очень просто. Для этого стоит зайти на официальный сайт налоговой службы России, ввести паспортные данные Юдиной и получить ее налоговый номер.

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«Есть официальный документ, где отмечается, что Мария Юдина имеет налоговый номер в России. Есть номер ее внутреннего паспорта, удостоверяющий гражданство. Это паспорт выдан в Москве, таким-то райотделом, именно Марии Юдиной. Какие еще могут быть вопросы? Кроме того, сожитель Юдиной Кирилл Аносов имеет непосредственное отношение к российской авиакомпании „АПК ВЕКТОР“, которая до сих пор очень тесно сотрудничает с госорганами в РФ», — говорится в материале проекта.

Почему относительно этих конкретных фактов в компании, ни слова из уст? Почему «вертолеты» уверены, что «пронесет»?

Что известно о гендиректоре «Украинских вертолетов»

Сергей Букорос — сейчас исполнительный директор компании по юридическим вопросам, а до этого — руководитель Управления правового обеспечения Генштаба и юридической службы Вооруженных сил Украины.

Вместе с ним российские следы этого бизнеса, кажется, может подчищать исполнительный директор компании Сергей Яровой — он вообще генерал МВД. Был заместителем целых двух министров.

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Также нынешний руководитель УВ ранее отвечал в МВД за Нацгвардию, где УВ со скандалами и за копейки арендовала те же самые вертолеты, которые потом долгое время не возвращала.

Кроме этих двух бывших крупных начальников в компании сейчас работает ряд других лиц с опытом руководящей работы в МВД, Вооруженных силах страны, налоговой, Укроборонпроме.

Угрозы редакции «Хапуга.ua»

Информация о сотрудничестве настолько мозолит глаза украинским дельцам и самой госпоже Юдиной, что они начали давление на редакцию «Хапуга.ua». Человек с американским именем и фамилией Бертон Ландау прислал на почту редакции письмо, где в ультимативной форме требует удалить тот первый сюжет-разоблачение о Юдиной и УВ.: «Немедленно и навсегда удалить клеветнический видеоконтент с вашего YouTube-канала. Немедленно и навсегда удалить соответствующую письменную статью на сайте. Сделать официальное и публичное опровержение, включая видео с извинениями».

Кто же такой этот «американский» юрист, позволяющий себе в такой форме наезд на украинских журналистов? Бертон Ландау — основатель юридической компании «Саут Флорида Ло», а по совместительству — член российско-американской ассоциации юристов.

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Нам он писал на английском, но зачем — мог бы просто сразу на языке своей клиентки, ведь Ландау на самом деле очень умело общается на русском — вот он, например, на радио «Руса.фм». Мы, конечно, попытались позвонить владелице вертолетов Юдиной чтобы расспросить и о ее русскоязычном адвокате, и о ее любимом муже-россиянине, и вообще о связях с РФ и все остальное. Но она долго не брала трубку, а потом просто сбрасывала вызовы и удаляла звонки, как будто их и не было вообще», — отмечают журналисты.

Так было и во время звонков на американский номер компании Юдиной, и на ее общеизвестный номер в России.

Примерно такую же позицию занимает и компания «Украинские вертолеты». Их пресс-секретарь просто игнорирует просьбы об интервью. А владелец и директор — Владимир Ткаченко такое впечатление, будто где-то прячется, ни по одному из его адресов уважаемого деятеля не нашли. Впрочем, господин Ткаченко, как установило следствие, является владельцем то ли вида на жительство на Кипре, то ли вообще паспорта этой страны — поэтому просто вполне может быть за границей.

Почему-то не хочет комментировать сотрудничество с РФ и сын господина Ткаченко Антон — еще один топ-менеджер «Украинских вертолетов».

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"О чем весь этот игнор от причастных свидетельствует? Мы в очередной раз убедились, что «Украинские вертолеты» работают с россиянкой, которая может и живет в Америке, но имеет паспорт РФ, пользуется услугами адвокатов российско-американской ассоциации. Казалось бы — все на лицо, но расследование в УВ почему-то называют «вымышленной схемой». Ведь в конце концов речь может идти о помощи России в обходе западных санкций, о совместном бизнесе с представителями страны-агрессора, о финансировании путинского режима», — говорится в материале.

По этому поводу журналисты направили запрос в СНБО, и получили ответ: в проблеме вероятно сотрудничества компании «Украинские вертолеты» с россиянами теперь должен разобраться член Совбеза, председатель СБУ Василий Малюк — это его фронт работы, и он же после исследования имеет право вынести вопрос — в том числе введение санкций — на ближайшее заседание Совета национальной безопасности и обороны. Так что ждем результат!

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Вертолеты из РФ под украинским флагом! Как россиянка владеет авиапарком в Украине? ХАПУГА.UA

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