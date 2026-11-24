В Украине осудили сотрудницу почты / © УНИАН

Реклама

Козелецкий районный суд Черниговской области приговорил к пяти годам лишения свободы бывшую начальницу передвижного отделения почтовой связи (ПВПЗ) «Укрпочты», которая присвоила пенсии переселенцев, растратила более 122 тысяч гривен наличных средств и сфальсифицировала отчетность в условиях военного положения.

Об этом говорится в приговоре суда от 18 ноября 2026 года.

Реклама

Присвоила пенсии переселенцев и подделала подписи в бланках

Как установило следствие, инциденты произошли летом 2022 года. В конце июня обвиняемая, занимавшая должность начальницы передвижного отделения № 96 Черниговской дирекции «Укрпочты» и обслуживала более десятка сел, не выплатила июньскую пенсию супружеской паре переселенцев в селе Мостище:

Реклама

мужу недоплатили 2100 гривен ;

его жене — 3238,24 гривны.

Чтобы скрыть это, чиновница внесла в бланки почтовых переводов паспортные данные пенсионеров и собственноручно подделала их подписи в графе «Перевод получен». Пенсионеры узнали о «полученных» средствах только после звонка в Пенсионный фонд и обратились в полицию. Впоследствии, уже после возбуждения дела, женщина вернула супругам деньги, поэтому в суде потерпевшие заявили, что претензий к ней не имеют.

Недостача 122 тысяч гривен и поддельный кассовый отчет

В августе 2022 года, по данным обвинения, начальница отделения присвоила ещё 122 175,52 гривны, которые поступали в кассу для выплаты пенсий, субсидий и социальной помощи, но не были переданы в качестве сверхлимитных остатков в Главную кассу дирекции.

Чтобы скрыть исчезновение денег, 27 августа 2022 года она внесла ложные сведения в кассовый отчет (форма № 130), указав, что в кассе якобы осталось 168 858,68 гривен, хотя фактически сдала в сумке лишь около 24–26 тысяч гривен.

Позиция обвиняемой и выводы экспертиз

В зале суда женщина (которая в настоящее время работает охранницей в распределительном центре в Киеве) изменила свои показания. Сначала она признала, что подделала подписи супругов-пенсионеров и вернула им деньги, но впоследствии стала все отрицать. Что касается исчезновения 122 тысяч гривен, обвиняемая утверждала, что деньги не брала, кассовый отчет заполнила неправильно по незнанию, а мешок с деньгами из сейфа мог забрать кто-то другой из сотрудников почты, у кого был доступ к ключу.

Реклама

Однако суд критически оценил её слова, указав на неопровержимые доказательства:

Почерковедческая экспертиза: эксперты доказали, что именно обвиняемая внесла паспортные данные пенсионеров и подделала их подписи в почтовых переводах от 29 июня 2022 года.

Экономическая экспертиза и ревизия: подтвердили документальную нехватку в сумме 122 175,22 гривны, за которую женщина отвечала как материально ответственное лицо.

Показания коллег: водитель и почтальон передвижного отделения подтвердили, что доступа к наличным без ведома начальницы у них не было, а сотрудники стационарного отделения в Козельце пояснили, что принимали от неё исключительно опломбированные страховые мешки, не пересчитывая наличные внутри.

Решение суда

Козелецкий районный суд признал бывшую начальницу отделения виновной по ч. 4 ст. 191 (присвоение и растрата имущества в условиях военного положения), ч. 1, ч. 3 ст. 358 (подделка документов) и ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебная подделка). От наказания по двум нетяжким статьям о подделке документов её освободили в связи с истечением срока давности, однако за растрату в условиях военного положения назначили реальный срок.

Суд постановил:

назначить осужденной окончательное наказание по совокупности преступлений в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие и административно-хозяйственные должности в государственных и коммунальных учреждениях сроком на 2 года (без условного срока);

взыскать с осужденной в пользу Черниговской дирекции «Укрпочты» 122 175,27 гривен причиненного имущественного ущерба;

взыскать в доход государства 30 204,80 гривен процессуальных расходов за проведение судебных экспертиз.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Новости партнеров

Новости партнеров