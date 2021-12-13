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Сотрясение мозга, швы и кровоизлияние: в Киеве на маму, отводившую ребенка в школу, упала огромная ветка (фото)

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Сотрясение мозга, швы и кровоизлияние: в Киеве на маму, отводившую ребенка в школу, упала огромная ветка (фото)

Фото потерпевшей

Потерпевшая будет обращаться в полицию.

В Киеве на ул. Жмеринская, 20, на территории школы №215 на женщину, которая отводила своего ребенка в школу, упала ветка. У пострадавшей кровоизлияние, сотрясение мозга. Также женщине на голове наложили швы.

Об этом потерпевшая Ольга рассказала в комментарии ТСН.ua.

"Я забыла ребенку дать водичку, шла занести. Только сделала несколько шагов на территорию школы, услышала хруст и все. Я помню, что я уже была на коленях и возле меня было много родителей. Меня завезли в больницу, наложили швы. У меня сотрясение мозга, кровоизлияние", — рассказала нам потерпевшая.

Фото потерпевшей / ©
Фото потерпевшей

Женщина добавляет, что место, где на нее упала ветка, сначала было не огорожено. Только после того, как она была травмирована, там появились предупредительные знаки.

Фото потерпевшей / ©
Фото потерпевшей

"Когда я шла в школу, это было в 7:50-8:15, не было никаких предупредительных знаков. Когда меня госпитализировали, там был мой муж, который уже увидел, что место огородили лентой. Если бы так сделали сразу, ничего бы не случилось", — говорит Ольга.

Женщина добавляет, что после инцидента уже чувствует себя лучше. Она будет обращаться в полицию с заявлением.

Фото потерпевшей / ©
Фото потерпевшей

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