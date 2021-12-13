Сотрясение мозга, швы и кровоизлияние: в Киеве на маму, отводившую ребенка в школу, упала огромная ветка (фото)

Сотрясение мозга, швы и кровоизлияние: в Киеве на маму, отводившую ребенка в школу, упала огромная ветка (фото)

Потерпевшая будет обращаться в полицию.

В Киеве на ул. Жмеринская, 20, на территории школы №215 на женщину, которая отводила своего ребенка в школу, упала ветка. У пострадавшей кровоизлияние, сотрясение мозга. Также женщине на голове наложили швы.

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Об этом потерпевшая Ольга рассказала в комментарии ТСН.ua.

"Я забыла ребенку дать водичку, шла занести. Только сделала несколько шагов на территорию школы, услышала хруст и все. Я помню, что я уже была на коленях и возле меня было много родителей. Меня завезли в больницу, наложили швы. У меня сотрясение мозга, кровоизлияние", — рассказала нам потерпевшая.

Фото потерпевшей

Женщина добавляет, что место, где на нее упала ветка, сначала было не огорожено. Только после того, как она была травмирована, там появились предупредительные знаки.

Фото потерпевшей

"Когда я шла в школу, это было в 7:50-8:15, не было никаких предупредительных знаков. Когда меня госпитализировали, там был мой муж, который уже увидел, что место огородили лентой. Если бы так сделали сразу, ничего бы не случилось", — говорит Ольга.

Женщина добавляет, что после инцидента уже чувствует себя лучше. Она будет обращаться в полицию с заявлением.

Фото потерпевшей

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