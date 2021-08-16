Совбез ООН призвал к созданию нового правительства в Афганистане: какова ситуация в стране

Ситуацию в Афганистане в ООН характеризуют как гуманитарную катастрофу.

В захваченном талибами Афганистане остается около пятидесяти украинцев. Со всеми, сообщает наш МИД, установлена связь. Всех, кто захочет уехать, будут пытаться эвакуировать с помощью международных партнеров. Между тем воздушное пространство над Афганистаном закрыли для гражданских самолетов. В переполненном международном аэропорту Кабула работают западные посольства, их окружают сотни людей, надеются вылететь. Но за последние несколько часов тронуться не смог ни один самолет, ибо люди выбегали на взлетную полосу в надежде получить место на борту.

Об этом говорится 16 августа в сюжете ТСН.19:30.

Международный аэропорт Кабула — зона, где собрались западные дипломаты, журналисты и еще несколько тысяч афганцев, которые пытаются поймать хотя бы крохотный шанс — покинуть страну. Мир облетают кадры трапов и шасси, покрытых теми, кто надеется прорваться внутрь. Но им всем придется остаться на земле. Самых отчаянных к этому заставят американские военные, которые стараются поддерживать на аэродроме лад. Погибает по крайней мере 5 человек — неизвестно, от пуль или из-за давки.

Международный аэропорт Кабула — последняя надежда для людей, которые знают, что за боевиков им жизни не будет. Они стекались в столицу из всех областей, надеясь: она устоит. Теперь им некуда идти. Дипломаты работают прямо в аэропорту, выдавая визы, но желающих их получить — намного больше. Украинский самолет присоединился к гуманитарной операции, и кроме восьми соотечественников, которым удалось добраться до аэропорта, вывоз еще семьдесят одного иностранца.

"Талибан" захватывает Кабул уже второй раз: в 1996 году радикальное исламистское движение на 5 лет заставило Афганистан жить по строгим законам шариата. Женщины не имели права появляться на улицах с непокрытым лицом. Работать. Учиться в школах. Отвечать за себя. В 2001 году американцы и союзники НАТО демократизируют страну. И в течение 20 лет финансируют армию. Теперь, после захвата страны талибами, каждый, кто сотрудничал с западными посольствами или компаниями, чувствуют себя в смертельной опасности. Об этом говорят все, кому удалось уехать.

Захват Афганистана: как талибы заставили людей бежать из страны

Два фактора, которые привели к молниеносной победе "Талибана": коррумпированность администрации президента Гани, что подточило дисциплину тренированной американцами армии. И то, что американцы забрали из Афганистана свой трехтысячный контингент. Так Байден выполнил предвыборное обещание, которое до него не воплотил ни Обама, ни Трамп. За три месяца талибам удается вполне отвоевать страну и войти в Кабул. Свои посольства эвакуируют все, кроме Китая и России. Их посольства первыми станут вести переговоры с боевиками. Несмотря на то, что "Талибан" официально признан Россией террористической организацией.

Талибы устраиваются в кабинете президента Гане, который, никого не предупредив, выехал из страны в неизвестном до сих пор направлении и только потом заявил в соцсетях: поступил так, чтобы избежать кровопролития в столице.

Талибы обещают не трогать аэропорт. Более 60 стран — среди них и Украина — призвали "Талибан" не мешать уехать из страны тем людям, которые этого хотят. В то же время министр обороны Великобритании признал: даже если удастся вывозить по тысяче человек в сутки — эвакуировать всех, кто сотрудничал с Британией — вряд ли удастся.

Совет безопасности ООН собрался на экстренное заседание из-за ситуации в Афганистане. То, что сейчас происходит в Афганистане большинство представителей государств-участников ООН характеризуют как гуманитарную катастрофу.

Новости мира: заседание Совбеза ООН по Афганистану - что решили

Все видели эти апокалиптические кадры, когда люди в аэропорту Кабула буквально цепляются за шасси транспортных самолетов, которые вылетают. Но еще больше происходит так сказать за кулисами. Представитель Афганистана в ООН — той власти, которая накануне покинула страну, заявил — верить заверениям талибов о том, что они будут придерживаться прав человека, гарантируют безопасность людей, нельзя. Потому что в прошлом они неоднократно демонстрировали свои принципы и убеждения. И уже есть свидетельства, что уже взялись за старое.

"Мы снова становимся свидетелями, как "Талибан" нарушает свои обещания и обязательства. Мы уже видим казни военных и целенаправленные убийства гражданских в Кандагаре и других городах. В Кабуле уже составляют списки врагов "Талибана", сообщают об ограблении и насилии", — заявил Гулям Исхакзай, представитель Афганистана в ООН.

Большинство выступающих призвали прежде всего предотвратить смерти и страдания афганцев, допустить в страну гуманитарную помощь, которую сейчас блокируют на границах, сделать коридор, чтобы все, кто этого хотят, могли покинуть страну, а соседние страны — принимать беженцев и не высылать их. А также допустить международные миссии, которые бы мониторили соблюдение в Афганистане прав человека. Беспокойство вызывает и то, что сейчас Афганистан может стать тренировочной базой и экспортером терроризма.

Любую новую власть, которая установится в Афганистане, мир готов будет признать, только если она будет базироваться на принципах демократии, соблюдения прав человека, особенно женщин и детей, и равного доступа к власти — чем не может похвастаться "Талибан".

"Члены Совета Безопасности призвали к немедленному прекращению любого насилия и образованию путем переговоров нового правительства, которое будет единственным, инклюзивным и представительным, что подразумевает участие в нем женщин", — говорится в документе.

Совбез ООН подчеркнул важность политического решения конфликта.

А вот представитель России в ООН на заседании заявил — "Талибан", по их мнению, начал наводить общественный порядок и дал гарантии безопасности.

Афганцы, которые живут в США, накануне вышли на митинг под Белый дом, и свидетельство о "порядке", который приводят талибы, у них такие. Там уже проводят показательные казни и забирают женщин в секс-рабство.

И сегодня вечером по американскому времени по поводу ситуации в Афганистане выступит президент США Джо Байден.

Напомним

Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

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