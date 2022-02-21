Совет ЕС: Украина призывает к введению санкций в отношении России от Евросоюза, но там с ними не спешат

Совет ЕС: Украина призывает к введению санкций в отношении России от Евросоюза, но там с ними не спешат

Санкции на опережение Евросоюз вводить не готов.

Российский план вторжения уже начался, об этом заявил спикер британского премьера Бориса Джонсон, опираясь на данные собственной разведки. По его словам, Россия уже задействовала элементы своего сценария в режиме реального времени. В то же время, еще остается окно для дипломатии. Дипломатическое решение российского кризиса обсуждается сегодня на Совете ЕС: в Брюсселе собрались министры иностранных дел стран-членов Евросоюза. Там находится и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Об этом сообщает корреспондентка «Радио Свобода» Зоряны Степаненко для ТСН.

Украина ожидает от Евросоюза решительности и конкретики. Украинский министр своих европейских коллег на заседании призвал не ждать полномасштабного вторжения, а уже сейчас наказать Россию отдельными, как он сказал, санкциями, оснований для этого, мол, хватает. Напомним, только за минувшие сутки на Донбассе более 80 обстрелов украинских позиций российскими гибридными силами, по большей части, из запрещенного оружия. Итак, глава украинского МИД подтвердил: Евросоюз готов к санкциям против России, но сейчас идет дискуссия, в какой момент определенные из них пускать в ход. То есть, что должно стать тем же спусковым крючком, который заставит европейские страны перейти от слов к поступкам. Но и в словах, звучавших от коллег, министр увидел положительные сигналы. Говорит, риторика меняется, кризис называют уже не украинским, а русским. А значит, понимают, кто ее вызвал.

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«Сейчас очень важно называть вещи своими именами. Четко указывать, кто что делает. Кто эскалирует и кто убивает. Это Российская Федерация. Переводя на украинский язык известную пословицу, надо так и называть — змею змеей. Безопасность Украины – это сейчас приоритет номер один, и мы используем каждую, малейшую дипломатическую возможность, чтобы ее гарантировать», – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

С санкциями на опережение в Евросоюзе не торопятся. Более того, президент Евромиссии выступила против, об этом накануне сказала в интервью немецкому медиа. Урсула фон дер Ляен объяснила, что в таком случае ограничения перестанут являться фактором сдерживания. Здесь все еще полагаются на дипломатию, и шанс, считает руководство ЕС, есть. А то, что сейчас не время для санкций, сегодня журналистам дал понять и глава европейской дипломатии.

«Я созову экстренную встречу Совета ЕС на уровне министров иностранных дел и представляю санкции. Мы готовы это сделать, когда наступит подходящий момент. Но я все же надеюсь, что мы работаем для того, чтобы он не наступил», — заявил высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

На Совете ЕС обсудят дипломатическое решение российского кризиса

Что Евросоюз готов сделать для Украины сейчас – это поддержать финансово, сегодня окончательно одобрили решение о выделении помощи в один миллиард двести миллионов евро. Готовы и прислать своих военных инструкторов, которые будут учить украинских солдат.

Киев с осени добивался этого решения от Брюсселя. И наконец-то получил его — сейчас это важный политический сигнал, сказал Кулеба. Еще более важным, сказал министр коллегам, стало бы предоставление сейчас Украине европейской перспективы. Но с этим волевым решением здесь не спешат.

«Российское вторжение в МИД Британии, в частности, считают «весьма вероятным». Но в то же время согласны – дипломатию следует продолжить», — заявила Лиз Трасс.

Готовность к этому выразила и глава германской дипломатии. Сказала, за переговорным столом россиян будут ждать «в любой день и в любой момент». Нынешние действия российской власти назвала «совершенно безответственной игрой». И заметила не следует играть с человеческими жизнями.

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