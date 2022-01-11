Совет Россия-НАТО: какие шансы у Альянса убедить Кремль отвести от украинских границ войска

Завтра союзники будут объяснять гостям из Москвы, что перспективы у их страны, если ее войска пересекут границу с Украиной, не слишком утешительны.

Россия стягивает к украинской границе вертолеты, американские чиновники считают это признаком, что Путин все еще планирует нападение. Об этом сообщает издание New York Times, ссылаясь на анонимные источники в правительстве. Сейчас Россия начала военные учения со стрельбами в приграничных районах с Украиной. Привлечены около 3 тысяч военных и тяжелая техника. Одной из причин, почему планируемое нападение откладывают — американцы считают погоду, поэтому Пентагон для своих аналитических прогнозов по кризису на украинской границе очень тщательно изучает данные метеорологов. Соединенные Штаты все еще полагаются на дипломатию. Заместитель госсекретаря Шерман после переговоров с россиянами — сегодня в Брюсселе встретилась с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, завтра — там пройдет саммит Россия-НАТО.

О том, какие шансы у Альянса все же убедить Кремль отвести от украинских границ войска – 11 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Чтобы быть более убедительным, Альянс готовит России предупреждение. Завтра союзники будут объяснять гостям из Москвы, что перспективы у их страны, если ее войска пересекут границу с Украиной, не слишком утешительны. Ведь она столкнется с невиданными ранее политическими и экономическими последствиями.

Россию будут призывать говорить не с позиции силы, а с позиции дипломатии, в то же время прорыва от этих переговоров ни одна из сторон не ждет, и об этом прямо говорят и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в Москве. Что касается Киева, — то для него диалог Запада с Россией по поводу ее ультиматумов — глобально ничего не меняет — союзники сегодня снова заверили Украину в своей непреклонной поддержке. Об этом написала в Twitter американская дипломат – заместитель госсекретаря Венди Шерман, которая вчера говорила с россиянами от имени США.

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Сегодня она в Брюсселе встретилась с генсеком НАТО и проинформировала союзников о результатах женевской встречи перед стартом нового раунда переговоров. В Альянсе провели, так сказать, финальную сверку часов перед приездом делегации из Москвы. Союзники согласовали общий подход к России, балансирующий между сдерживанием и диалогом. Запад будет призывать ее двигаться по направлению к деэскалации.

Российские дипломаты накануне уверяли, что их солдаты, все еще стоящие вдоль границ с Украиной, не собираются их пересекать, однако и спутники, и разведка говорят совсем о другом. Наконец, снизить напряжение на границах с Украиной россиян завтра единодушно будут призывать все союзники НАТО. И дадут понять, что ультиматумы Москвы, которая требует от Альянса не искать себе будущих союзников на востоке, не примут. И что ни одна третья страна – не вправе решать, кому присоединяться к НАТО, а кому нет.

Какие шансы у НАТО убедить Кремль отвести свои войска от украинских границ

Что касается Украины, то ее судьбу союзники обещали без нее не решать. Совет Россия-НАТО, где, в частности, речь пойдет о геополитическом выборе Киева, созвали, кстати, впервые за два с половиной года. Стартует — завтра утром, и именно там, прогнозируют источники "Радио Свобода" в дипломатических кругах ЕС, будет самое ожесточенное дипломатический бой на этой неделе, который не завершится уступками со стороны НАТО в ключевых для блока вопросах.

Напомним, что в понедельник, 10 января, в Женеве завершились переговоры правительственных делегаций России и США о так называемых "гарантиях безопасности", которыми Москва требует исключить возможность вступления Украины в НАТО.

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Автор: Зоряна Степаненко