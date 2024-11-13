Трамп выбрал советника по нацбезопасности: как конгрессмен Майк Уолтц относится к Украине

Несмотря на ожидания СМИ и экспертов, что на должность своего советника по нацбезопасности Трамп назначит Роберта О'Брайена, это кресло досталось совсем другому кандидату.

Советником следующего 47-го президента США, избранного на выборах 5 ноября, Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности, не требующего утверждения Сенатом, станет конгрессмен от Флориды Майк Уолтц.

Полковник американской армии, служивший в спецназе США, офицер Нацгвардии в отставке, ветеран войны, участвовал в войне в Афганистане и имеет четыре Бронзовые звезды, в том числе за доблесть. Стал первым "зеленым беретом" (подразделение спецназначения, которое занимается прекращением террористической деятельности и осуществляет операции за пределами США), избранным в Конгресс. Он снова легко переизбрался в Палату представителей 5 ноября. Однако, если он пойдет на должность в Белый дом, в его округе снова будут выборы.

Майк Уолтц был председателем подкомитета Палаты представителей по вопросам Вооруженных сил, который контролирует военную логистику, а также членом специального комитета по разведке и рабочей группе Палаты представителей по Китаю, разрабатывающей решения по борьбе с влиянием КПК.

Американские СМИ называют Майка Волтца жестким критиком Ирана и Китая. Он даже заявлял, что "США находятся в Холодной войне с КПК" и призвал готовиться к потенциальному конфликту в Индо-Тихоокеанском регионе. В частности в своей книге "Жестокие истины: думай и управляй как зеленый берет", Волтц описал пять шагов, которые помогут предотвратить войну с Китаем. Да, он предлагает быстрее и больше вооружить Тайвань, помочь союзникам в Тихом океане и модернизировать свои самолеты и корабли.

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Относительно Украины публичные заявления Майка Волтца сейчас и два года назад существенно отличаются. В 2022 году он призвал Администрацию Байдена предоставить Киеву как можно больше оружия. Однако уже в этом году Волтц голосовал против предоставления Украине пакета военной и финансовой помощи, утверждая, что США должны переоценить свои цели поддержки Киева, чтобы освободить больше ресурсов по борьбе с Китаем. Также он заявлял, что у США есть рычаги влияния как на Украину, так и на Россию, чтобы заставить их сесть за стол переговоров.

Как пишет CNN, конгрессмен Майк Уолтц вступит в должность, которая не всегда приводила к самым теплым отношениям с Трампом. Он поссорился с Джоном Болтоном и генерал-лейтенантом в отставке Макмастером, которые публично критиковали своего бывшего босса и занимали должности советников Трампа по нацбезопасности во время его первого президентского срока. Третий советник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен оставался на этом посту до конца первого срока Трампа.

ТСН.ua уже писал, что именно О'Брайен был главным претендентом на должность советника по нацбезопасности второго президентского срока Трампа. В интервью The New York Times Роберт О'Брайен называл будущую внешнюю политику Трампа "миром через силу", о чем еще летом написал обширную программную статью в Foreign Affairs.

"То, что сделал бы я, — это ввел бы масштабные санкции. Не символические, а полные санкции на Центробанк РФ, вторичные санкции на китайские компании, ведущие бизнес с Россией, сократил бы доходы, которые получают Путин и олигархи. Это может заставить их сесть за стол для добросовестных переговоров с украинцами", — считает О'Брайен. К тому же он не поддерживает вступление Украины в НАТО в ближайшее время.

Однако, как пишет многие американские СМИ, принцип отбора кадров в кабинет своего второго президентского срока Трамп осуществляет именно по принципу лояльности. Вместе с тем, Майк Уолтц не является изоляционистом. Обозреватели и эксперты предполагают, что его взгляды схожи с подходами бывшего госсекретаря Майка Помпео, который не вошел в новый кабинет Трампа.

"Как и ряд известных республиканцев, Уолтц отверг увеличение военной помощи Украине, требуя этого от Европы, однако поддержал мирный план, который позволит Украине приблизиться к Западу и еще больше изолировать Путина. Однако, эта точка зрения не является основной внутри партии. Многие республиканцы в Сенати продолжают поддерживать увеличение помощи Украине вместе с большинством демократов в обеих палатах Конгресса", — пишет о назначении Майка Уолтца Politico.

Так что, как видим, хоть на первый взгляд Майк Уолтц может показаться не лучшей для Украины кандидатурой на должность советника Трампа по вопросам нацбезопасности, все же его публичные высказывания намного смелее взглядов советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, который в Украине зажил неоднозначной свою преувеличенную осторожность по отношению к России. Вместе с директором ЦРУ Уильямом Бернсом Салливан считается последователем политики контролируемой эскалации со стороны России и дозированной помощи Украине.

К тому же, будучи непримиримым ястребом по отношению к Ирану и Китаю, своими подходами к увеличению давления на эти страны Майк Уолтц может помочь и Украине. Ведь Россия, Китай, Иран и Северная Корея уже давно сформировали новую ось зла, активно помогающую Москве в войне против Украины, поставляя ей все необходимое оборудование, технику и оружие, а с недавних пор еще и солдат. К тому же, Уолтц также занимает жесткую позицию по помощи Израилю. Поэтому для Украины здесь открывается целый ряд возможностей, в частности, объяснения, что война России против Украины, региональная война на Ближнем Востоке и возможное обострение в Индо-Тихоокеанском регионе неразрывно связаны между собой.

Напомним, дипломат объяснил, почему у Трампа не получится закончить войну через 24 часа

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