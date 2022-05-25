"Советую не складывать рук": украинка рассказала о поиске работы в Польше

Беженка из Украины Снежана Матковская в Польше решила не складывать руки и начать свой бизнес.

Женщина рассказывает, что в соседней стране украинцы имеют такие же права, как поляки, однако препятствием является незнание польского языка.

Об этом говорится в эфире проекта 1+1 "Нічна варта".

Снежана Маяковская – предприниматель из города Попасная Луганской области. В 2018 году Снежана выиграла гранд на открытие бизнеса, вместе с семьей почти год строила кафе в запущенном помещении, торжественно его открыли и начали помогать другим предпринимателям искать свой путь. Но война все изменила.

"Восьмого мая город Попасна был оккупирован и полностью разрушен. Я поняла, что назад дороги нет и что нужно искать работу, и чем-то заниматься. Я сразу начала собирать информацию о том, как открыть свой собственный бизнес в Польше. И это оказалось реальным", — говорит Светлана.

С началом полномасштабного вторжения муж Снежаны ушел в ВСУ, а через несколько недель их семейное кафе было разрушено рашистами, Снежана была вынуждена временно уехать в Польшу и искать работу.

"Сейчас в украинцев есть такие же права на открытие своего дела в Польше как и поляков. Меня сразу направили в центр занятости, где была лекция о том, как открыть собственный бизнес в Польше. Я была удивлена тем, что здесь это намного проще, чем в Украине.На первые три года у тебя есть льготы на уплату медицинских и пенсионных взносов, фактически это налоговые льготы для тех, кто начинает свое дело здесь", — завила Снежана.

Работа в Польше: условия, зарплата и сложности трудоустройства

Главной проблемой для Снежаны оказались не бюрократические проблемы, а отсутствие навыков общения на польском языке. Общение с партнерами, подрядчиками, заказчиками. Здесь без языка – никак. Но и это не помешало мечте. Найти временную работу, зарабатывать деньги и совершенствовать язык – вот рецепт удачи.

На своей странице в соцсетях Снежана ведет маленький блог о том, как она ищет работу, общается с работодателями и активно консультирует людей

"Я советую украинцам не складывать руки, а работать, зарабатывать, но после войны обязательно возвращаться в Украину с полученными знаниями", — говорит украинка.

О том, какую работу предлагают украинцам в Польше, на какую заработную плату можно рассчитывать и как избежать мошенничества с трудоустройством, смотрите в полной версии проекта "Нічна варта" на 1+1 с Евгением Плинским.

Напомним, в польской Варшаве в эти выходные состоится марш и концерт гражданам соседней страны, которые помогли украинцам в трудные времена, когда РФ цинично напала на Украину.

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