Совместное заявление по итогам встречи Зеленского и Байдена уже готово, но не исключают правки

Совместное заявление по итогам встречи Зеленского и Байдена уже готово, но не исключают правки

Встреча Зеленского и Байдена начнется в 14:00 по местному времени.

Встреча в Белом доме — считанные часы остаются до переговоров украинского и американского президентов. Владимир Зеленский и Джо Байден сегодня впервые встретятся лично. Среди ключевых тем обсуждения: безопасность, война, экономика и российский газопровод "Северный поток-2".

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Встреча Зеленского и Байдена начнется в 14:00 по местному времени. Сначала президенты общаться в присутствии ключевых советников, вторая часть встречи — это общение лицом к лицу. По завершению визита обе стороны обнародуют совместное заявление. И хотя над его текстом еще до визита тщательно работали обе стороны, какой-то моменты, как ТСН рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прописывались даже в самолете в США, равно остается какой-то процент вероятности внесения поправок непосредственно по результатам встречи.

Зеленский накануне во время дискуссионной панели очень настойчиво артикулировал желание Украины вступить в НАТО. «Просто возьмите, пригласите нас» — дословно сказал президент.

Так же во время встречи с Байденом, Зеленский будет настаивать на гарантиях для Украины из-за «Северного потока-2».

Поскольку визит Зеленского в США имеет статус рабочего, встреча президентов в Белом доме не предусматривает присутствие жен. Впрочем, у Елены Зеленская здесь была отдельная миссия. Ее усилиями первый американский музей отныне заговорил на украинском. В усадьбе-резиденции первого американского президента Джорджа Вашингтона — что считается национальным памятником США — появился аудиогид на украинском языке.

«Маунт-Вернон» — знаковое место для всех американцев неподалеку Вашингтона. Это огромная территория с усадьбой, бывшими плантациями и местом захоронения первого президента США и, как здесь говорят, первой «первой леди». Для многих американцев это еще и место паломничества. Здесь ежегодно бывает до миллиона туристов.

Новости мира: к началу переговоров Зеленского и Байдена остаются считанные часы

«Сегодня очень важный день. Я рада, что границы проекта культурной дипломатии расширяются, и сеть украиноязычных аудиогидов увеличивается», — отмечала первая леди.

Здесь в «Маунт-Вернон» украинский стал лишь шестым языком для туристов и добавилась к английскому, испанскому, немецкому, французскому и китайскому. Презентация в Маунт-Верноне завершала программу первого дня рабочего визита президента Украины.

ТСН готовит из Вашингтона по итогам встречи Зеленского и Байдена спецвыпуск в 22:45.

ТСН покажет спецвыпуск о переговорах президентов в Вашингтоне

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