Соврала в декларации: на Тернопольщине женщину осудили и заставили вернуть почти 10 тыс. грн помощи от государства

Соврала в декларации: на Тернопольщине женщину осудили и заставили вернуть почти 10 тыс. грн помощи от государства

На суде женщина свою вину признала и раскаялась.

В Тернопольской области из-за лжи в декларации осудили мать, которая самостоятельно воспитывает ребенка. Женщина, чтобы получить социальную помощь от государства, скрыла жилой дом, находящийся в ее частной собственности.

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Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на решение Монастырского районного суда Тернопольской области.

Как говорится, женщина обратилась в управление социальной защиты населения Монастырисской районной государственной администрации с просьбой о назначении ей социальной помощи. Для этого она заполнила декларацию, не указав, что имеет в частной собственности не один, а два жилых дома.

Женщина с сентября 2018 по февраль 2019 года ежемесячно получала материальную помощь, общий размер которой 5507,76 грн. После этого ответчица повторно обратилась в соцзащиту с просьбой о назначении ее помощи от государства, скрывая в декларации наличие двух жилых домов. Она с сентября 2019 по февраль 2020 повторно незаконно получила 4132 гривен социальной помощи.

В суде женщина раскаялась и признала свою вину. Она сообщила, что уже вернула управлению соцзащиты деньги. Суд признал ответчицу виновной по ч.2 ст.190 УК Украины и приговорил к 1 году лишения свободы. Реальный срок заключения суд заменил на 1 год испытательного.

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